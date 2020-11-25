Экономика

14:39 25.11.2020

Правительство предоставило "Нафтогазу Украины" право на освоение Черноморского шельфа без конкурса

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Правительство предоставило "Нафтогазу Украины" право на освоение Черноморского шельфа без конкурса

Кабинет министров на заседании в среду принял постановление "О внесении изменений в порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами", которым предоставил НАК "Нафтогаз Украины" право на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Черного моря без проведения аукциона.

"Это решение позволит нарастить собственную добычу природного газа, создать рабочие места, наполнить как местные, так и государственный бюджет Украины. Главное, что к разработке шельфа компания сможет приступить сразу после принятия нормативного акта и прохождения процедуры", – сказал на заседании министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

"НАК "Нафтогаз Украины" является единственной компанией в Украине, которая имеет многолетний опыт разработки шельфовых месторождений газа. Компания располагает необходимыми финансовыми ресурсами для проведения 3D-сейсмических исследований и готова оперативно начать разведывательные работы на шельфе", – говорится в сравнительной таблице к проекту постановления.

Согласно различным оценкам, прогнозные и перспективные ресурсы шельфа Черного моря составляют порядка 1-2 трлн. куб. м газа и более 1 трлн тонн нефти с газовым конденсатом, что может обеспечить Украину дополнительной добычей 10 млрд куб м природного газа в год. 

Теги: #нафтогаз #кабмин
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