Экономика

14:18 25.11.2020

Ирак предлагает годовые и 5-летние контракты с предоплатой на покупку 4 млн баррелей нефти в месяц

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Ирак предлагает годовые и 5-летние контракты с предоплатой на покупку 4 млн баррелей нефти в месяц

Министерство нефти Ирака предложило потенциальным покупателям контракты на поставку 4 млн баррелей в месяц с частичной предоплатой.

Согласно информации иракской государственной компании по сбыту нефти и нефтепродуктов SOMO, планируемые сроки годовых контрактов: с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022-го с общим объемом 48 млн баррелей.

Выигравшие в тендере компании должны внести предоплату на год вперед в течение 30 дней с даты подписания контракта.

Кроме того, планируется заключение пятилетнего контракта с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025-го с таким же объемом, 4 млн баррелей/месяц, и на тех же условиях предоплаты.

Компания поясняет, что данная схема планируется к реализации с целью диверсификации и ускорения сбора финансовых доходов от продажи иракской нефти на мировые рынки.

Ирак в октябре 2020 года отправил на экспорт 89,15 млн баррелей нефти. В среднем в прошлом месяце нефть продавалась по $38,5 за баррель (в сентябре по $40,4 за баррель). В результате отгрузки нефти в бюджет страны в октябре поступило $3,43 млрд.

Теги: #ирак #нефть
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