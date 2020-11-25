В Украине программа помощи по частичной безработице профинансирована на 2,5 млрд грн из выделенных 2,8 млрд грн – Минэкономики

Программа помощи по частичной безработице профинансирована на 2,5 млрд грн из выделенных на нее 2,8 млрд грн из Фонда борьбы с СОVID-19, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно сообщению на сайте министерства в среду, 373,7 тыс. граждан получили выплаты по указанной программе, что позволило сберечь их рабочие места.

С начала введения карантина, то есть с 12 марта, Центр занятости выплатил 11,5 млрд грн помощи по безработице.

"Задолженности по выплате помощи по безработице нет", — уточнило Минэкономики.

Выплату помощи по частичной безработице работникам малых и средних предприятий на время карантина предполагает закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".