Экономика

19:56 24.11.2020

Бизнес нуждается в моратории на проверки вместо точечной поддержки - СУП

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Бизнес нуждается в моратории на проверки вместо точечной поддержки - СУП

Бизнес нуждается в продлении моратория на проверки, налоговых каникулах и налоговых льготах для пострадавших от карантина предприятий, сообщила исполнительный директор Союза украинских предпринимателей (СУП) Катерина Глазкова.

"Бизнес и экономика в целом требуют немедленных стимулирующих и поддерживающих мер со стороны государства. А у нас, создавая меры по поддержке, правительство и парламент одновременно пытаются еще больше усложнить работу бизнеса", - сказала Глазкова, комментируя агентству анонсированный президентом новый пакет помощи бизнесу.

Исполнительный директор СУП добавила, что часто законопроекты вместе с положительными нормами содержат и негативные для бизнеса предложения.

Глазкова подчеркнула, что бизнес не был привлечен к работе над предложениями по новому пакету помощи пострадавшим от карантина предпринимателям.

"Однако мы точно понимаем, какие инициативы позволили бы бизнесу минимизировать негативные последствия карантина. А именно - мораторий на проверки, налоговые каникулы - отсрочка обязательств о подаче налоговых деклараций и продление сроков уплаты налогов для предприятий и физлиц-предпринимателей на три месяца, а также снижение нагрузки на фонд оплаты труда в виде временной отмены ЕСВ и налога на доходы физлиц для сотрудников предприятий, которые не сокращают персонал во время карантина", - сказала Катерина Глазкова.

Она подчеркнула, что последнее - это не экономия на фонде оплаты труда, а возможность для работодателей удержать рабочие места в период кризиса.

По расчетам СУП, в случае отмены ЕСВ и НДФЛ для отдельных видов деятельности правительство сможет поддержать почти 2 млн граждан (1,408 млн сотрудников предприятий и 546,5 тыс. граждан, занятых у ФЛП).

Теги: #президент #поддержка #бизнес
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