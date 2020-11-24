Экономика

16:01 24.11.2020

"Укрпошта" в ноябре отправила в США более 120 тонн экспорта в рамках чартерной программы с Windrose

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"Укрпошта" в ноябре отправила в США более 120 тонн экспорта в рамках чартерной программы с Windrose

АО "Укрпошта" в партнерстве с авиакомпанией Windrose Airlines ("Роза ветров") с начала ноября в рамках новой чартерной программы осуществило четыре прямых рейса в США, доставив более 120 тонн экспортных отправлений.

Как сообщила пресс-служба "Укрпошты" во вторник, первым рейсом доставлено в Нью-Йорк 125 тыс. единиц почтовых отправлений украинского малого и среднего бизнеса (140 млн грн в денежном эквиваленте) самолетом Ан-124 "Руслан".

Компания отмечает, что в новогодний период, время пикового роста отправлений, "Укрпошта" и Windrose планируют осуществлять чартерные перевозки в США два раза в неделю.

"Благодаря новой чартерной программе сократятся сроки доставки. Посылки будут поступать сразу до конечного пункта назначения, а не перегружаться в транзитных странах. И львиная доля отправлений будет поступать в США чартерами. Таким образом, мы постепенно будем уменьшать нагрузку на пассажирские рейсы, количество которых сократилось из-за пандемии", - цитирует пресс-служба гендиректора "Укрпошты" Игоря Смелянского.

Почтовый оператор также отмечает, что предложение о сотрудничестве с Windrose касательно авиадоставки в США было выбрано среди других внутренних и международных авиакомпаний за лучшие предложенные условия.

Авиакомпания Windrose Airlines в начале ноября получила разрешение Госавиаслужбы на выполнение постоянных чартерных маршрутов в США. Основные рейсы будут выполняться самолетом Airbus A330-200 P2F, который модифицировано под грузовые перевозки.

"Данный борт - широкофюзеляжный пассажирский самолет компании Airbus, предназначенный для полетов на средние и дальние дистанции, оснащен двумя турбовентиляторными двигателями, имеет длину борта 58,82 м. В рамках пассажирских перевозок борт рассчитан до 295 мест эконом и бизнес класса. Переоборудованный борт passenger-to-freighter с полезным объемным весом в 240 м2 может без проблем транспортировать более 20 тонн почтовых отправлений за раз", - отметил гендиректор "Розы ветров" Владимир Каменчук.

Теги: #укрпошта #сша #windrose #экспорт
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