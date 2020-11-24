Экономика

12:43 24.11.2020

Предприятия группы "ТАС " выпустили облигации почти на 2 млрд грн

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Предприятия группы "ТАС " выпустили облигации почти на 2 млрд грн

Предприятия группы "ТАС" Сергея Тигипко с учетом ситуации на финансовом рынке решили выпустить корпоративные облигации на общую сумму 1 млрд 885 млн грн и EUR3 млн, сообщил директор департамента международных проектов группы Роман Гороховских.

"В этом году было принято решение выпустить новый для группы инструмент, который в данной рыночной ситуации имеет перспективы и может быть оптимальным, – корпоративные облигации", – сказал он на Ukrainian CFO Forum 2020 в Киеве, прошедшем на днях.

"Появляется некий разрыв и некая возможность между ставками, по которым клиенты банков хотели бы размещаться, и ставками, по которым компании группы могут привлечь финансирование", – пояснил Гороховских, отвечающий в группе "ТАС" за привлечение внешнего финансирования.

Он отметил, что с учетом наличия в группе "ТАС" предприятий из различных секторов, у потенциальных инвесторов есть достаточно хороший выбор и возможность с каждым инвестором согласовать индивидуальные условия и доходность.

По мнению директора департамента, вероятные покупатели корпоративных облигаций предприятий группы "ТАС" – те, "кто знает нашего акционера и группу, кто размещает пассивы в банках группы". "Риски практически те же, так как владелец тот же, но доходность предприятия могут предложить выше", – отметил Гороховских.

Он указал, что ООО "Центр финансовых решений" (ТМ Кредитмаркет) выпустило облигации на 425 млн грн, вторая на украинском рынке лизинговая компания ООО "УЛФ-Финанс" – на 500 млн грн, ЧАО "Днепровагонмаш" – на 200 млн грн, третий на рынке частный собственник вагонов-зерновозов ООО "ТАС-Логистик" – на 200 млн грн, ЧАО "Асфальтобетонный завод "Столичный" – на 160 млн грн, ТАСкомбанк – на 400 млн грн и один из крупнейших производителей соковых концентратов ООО "Соковый завод Кодымский" – на EUR3 млн.

Он добавил, что над выпуском облигаций работает также входящий в группу агрохолдинг "ТАС-Агро".

Представитель группы "ТАС" уточнил, что в среднем на выпуск облигаций предприятия потратили 3-4 месяца, что соизмеримо с временем на привлечение кредита. "Делали в основном закрытые выпуски, чтобы было меньше документации", – добавил он.

Отвечая на вопрос, почему группа выбрала выпуск облигаций отдельными предприятиями, а не консолидированный, Гороховских пояснил, что структура активов группы достаточно "разношерстная", нет одного направления инвестиций и нет единой вертикальной интеграции между активами, которые приобретены.

"Консолидировать в единую отчетность и выпустить единые бумаги – может, когда-то придем (к этому - ИФ). Но это достаточно сложная задача, которую быстро решить невозможно (…) И разрыв в финансировании различных компаний группы достаточно большой: есть (те, которые привлекают -ИФ) под 3%, есть – под 10%", – пояснил Гороховских выбор выпуска облигаций каждой компанией.

Директор департамента напомнил, что условие любого выпуска облигаций на международном рынке – как минимум трехлетняя аудированная отчетность консолидированной группы. "На сегодня такой отчетности у нас пока нет. Хотя в этом направлении определенные действия выполняются", – сообщил он.

Группа "ТАС" основана в 1998 году. Сфера ее бизнес-интересов охватывает финансовый сектор (банковский и страховой сегменты), промышленность, недвижимость, агросектор, венчурные проекты. Основателем и основным акционером группы является Сергей Тигипко.

Теги: #тас #облигации #тигипко
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