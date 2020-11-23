Экономика

19:27 23.11.2020

Fitch сохранило рейтинг "ДТЭК ВИЭ" "B-" в списке на пересмотр для возможного понижения

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Fitch сохранило рейтинг "ДТЭК ВИЭ" "B-" в списке на пересмотр для возможного понижения

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте украинской электроэнергетической компании DTEK Renewables B.V. ("ДТЭК ВИЭ") на уровне "B-" в списке на пересмотр для возможного понижения (Rating Watch "Негативный", RWN).

"Рейтинг RWN отражает сохраняющееся неопределенное кредитное воздействие, связанное с реформой энергетического рынка в Украине", – отмечается в сообщении агентства.

Fitch указывает, что сможет снять RWN, как только ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") начнет погашать ВИЭ накопленную дебиторскую задолженность за электроэнергию, поставленную в марте-июле 2020 года, и как только будет видна более длительная картина платежной дисциплины "ГарПок" за текущие поставки электроэнергии.

Агентство добавляет, что рейтинги также отражают принятие нового закона о пересмотре "зеленых" тарифов и возобновление платежей ВИЭ "ГарПоком" с августа 2020 года. По оценкам Fitch, снижение тарифов для СЭС на 15% и ВЭС на 7,5% затронуло большую часть активов ДТЭК – 750 МВт, а исключение составила лишь Ботиевская ВЭС (200 МВт), которая была введена в эксплуатацию до середины 2015 года, для которой тарифы остаются неизменными.

В релизе также отмечается, что "ДТЭК ВИЭ" сократила свои капитальные и операционные расходы с начала 2020 года, но слабый денежный поток в 2020 году вызовет резкий скачок показателя левереджа.

Аналитики агентства консервативно предполагают, что электроэнергия ВИЭ за октябрь-декабрь 2020 года не будет полностью оплачена. По их данным, на 19 ноября "ГарПок" задолжал "ДТЭК ВИЭ" EUR113 млн (3,8 млрд грн ) без НДС за поставки электроэнергии в течение марта-ноября 2020 года. В рейтинговом сценарии предполагается, что "ДТЭК ВИЭ" получит задолженность в 2021-2023 годах.

Как отмечается в сообщении, на конец первого полугодия 2020 года у "ДТЭК ВИЭ" было 4,5 млрд грн свободных денежных средств, в том числе 3,8 млрд грн (EUR127 млн) – оставшиеся средства от "зеленых", которые компания не планирует использовать для погашения долга.

Говоря об инвестициях, Fitch указывает, что "ДТЭК ВИЭ" приостановила новые проекты: строительство ВЭС на 565 МВт и СЭС на 390 МВт. В своем рейтинговом сценарии агентство предполагает, что компания потратит оставшиеся EUR127 млн от "зеленых" облигаций на строительство СЭС в 2021 году, увеличив их общую установленную мощность (сейчас 450 МВт) еще на 220 МВт к концу 2022 года.

Сравнивая "ДТЭК ВИЭ" с другими компаниями сектора в регионе Fitch называет наиболее близкой узбекскую гидроэлектростанцию АО "Узбекгидроэнерго" ("B+/Стабильный"), которая также подвержена влиянию меняющейся нормативной базы и рисков, связанных с местной операционной средой. По мнению агентства, "ДТЭК ВИЭ" выигрывает за счет более высокого качества активов и долгосрочной поддержки тарифов, чем у "Узбекгидроэнерго", но имеет меньший масштаб бизнеса и более слабую платежную дисциплину на рынке.

Теги: #виэ #дтэк #рейтинг
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