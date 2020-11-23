Экономика

17:29 23.11.2020

Нефть растет на фоне оптимизма по поводу вакцины, Brent - $45,31 за баррель

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Нефть растет на фоне оптимизма по поводу вакцины, Brent - $45,31 за баррель

 Цены на нефть растут в ходе торгов в понедельник на фоне оптимизма в связи с новостями о нескольких вакцинах от коронавирусной инфекции COVID-19.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:10 КВ в понедельник составляет $45,31 за баррель, что на $0,35 (0,78%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $42,59 за баррель, что на $0,17 (0,4%) выше уровня предыдущих торгов.

Ранее в ходе торгов оба контракта прибавляли в цене более 2%, находясь на максимальном уровне с начала сентября, отмечает Trading Economics. Этому способствовала новость о том, что иммунизация вакциной от коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca может начаться в декабре при условии одобрения властей.

Американская Pfizer Inc. и германская BioNTech в минувшую пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса, и руководитель американской государственной программы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи заявил, что вакцинация может начаться уже 11-12 декабря.

"На настроения продолжает влиять оптимизм, связанный с разработкой вакцин, несмотря на нынешние локдауны, которые мы наблюдаем в Европе, и тот факт, что число заражений COVID-19 в США превосходит отметку в 12 млн", - сказал директор по стратегии на сырьевом рынке ING Уоррен Паттерсон, которого цитирует Dow Jones.

Количество новых случаев COVID-19 в США в ноябре почти на 110 тыс. в сутки выше, чем в предыдущем месяце. Тем временем, Сингапур и Гонконг отложили на две недели план возобновления свободных полетов между двумя городами из-за всплеска заболеваемости в Гонконге.

"Мы можем наблюдать огромный прогресс в разработке вакцин, однако в ближайшее время ситуация с COVID-19 в Европе и Северной Америке, вероятно, будет ухудшаться, - отметила основатель консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари. - Вакцины не смогут остановить текущие волны пандемии".

Тем временем йеменские повстанцы-хуситы сообщили в понедельник о пуске ракеты по нефтяной распределительной станции саудовской компании Saudi Aramco в городе Джидда на Красном море.

Теги: #нефть
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