Экономика

17:29 23.11.2020

Падение промпроизводства в Украине в октябре-2020 ускорилось до 5%, но с эффектом календарных дней спад замедлился до 3,9% – Госстат

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Падение промпроизводства в Украине в октябре-2020 ускорилось до 5%, но с эффектом календарных дней спад замедлился до 3,9% – Госстат

 Промышленное производство в Украине в октябре 2020 года по сравнению с октябрем 2019 года снизилось на 5%, тогда как в сентябре падение составило 4,4%, в августе – 5,3%, в июле – 4,2%, июне - 5,6%, мае – 12,2% и апреле - 16,2%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в октябре 2020 года сократилось на 3,9%, что лучше 5,4% в сентябре, 4,2% в августе и 4,4% в июле.

Госстат указывает, что к сентябрю этого года рост промышленного производства в октябре составил 5,8%, однако с учетом сезонной корректировки был зафиксирован спад на 0,5%.

В перерабатывающей промышленности в октябре-2020 к октябрю-2019 падение ускорилось до 6,6% с 5,8% в сентябре, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – до 1,8% с 0,2%, однако в добывающей промышленности и разработке карьеров спад замедлился до 2,5% с 2,9% в сентябре.

В целом за десять месяцев текущего года промпроизводство в Украине сократилось на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 4,4%, в перерабатывающей промышленности – на 8,3%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 4,5%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.

Теги: #промпроизводство #госстат
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