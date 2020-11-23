Экономика

17:25 23.11.2020

Ситуация на рынке зерна с выполнением форвардных контрактов сложная и до сих пор критическая - УЗА

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Ситуация на рынке зерна с выполнением форвардных контрактов сложная и до сих пор критическая - УЗА

Президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачьов считает, что ситуация по выполнению форвардных контрактов на зерновом рынке сложная и до сих пор критическая, активизацию судебных процессов за невыполнение контрактов можно ожидать со средины декабря.

"Ситуация на рынке зерна с выполнением форвардных контрактов довольно сложная и до сих пор критическая. Ее усугубила позиция Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, которое подверглось манипуляции со стороны определенных агентов влияния, целью которых было дестабилизировать развитие зернового рынка и отрасли в целом", - отметил он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Горбачьова, Минэкономики, начав консультации по выполнению форвардных контрактов "и заведя речь о так называемом меморандуме, дало основания недобросовестным участникам рынка не выполнять заключенные ими контракты".

"Затем, поняв все катастрофические последствия для рынка и отрасли за невыполнение контрактов, оно просто самоустранилось от проблемы, добавив лишь неопределенность и турбулентность на рынок", - констатирует президент УЗА.

Горбачьов добавил, что к настоящему времени вопрос подписания меморандума не обсуждается.

По словам президента ассоциации, УЗА неоднократно предупреждала, что невыполнение форвардных контрактов приведет к значительному уменьшению или остановке финансирования отрасли со стороны покупателей украинского зерна, а следовательно - к прекращению развития зерновой отрасли или даже стагнации.

"В соответствии с заключенными форвардными контрактами, основные объемы отгрузки зерна запланированы на октябрь-ноябрь 2020 года. Если же добавить еще определенный период в 10 дней на выполнение контрактов, то с середины декабря можно ожидать активизации судебных процессов против недобросовестных поставщиков, которые отказались выполнять заключенные ранее форвардные контракты", - заметил Горбачьов.

Он указал, что форвардные контракты заключаются по стандартам GAFTA и английского права, а его положение о форс-мажоре (который производители могут получить в Торгово-промышленной палате Украины) автоматически не освобождает поставщиков от выполнения контракта, а только приостанавливает его на определенный период времени.

"В последнее время мы видим, что многие производители решили выполнить свои контракты и отгрузить покупателям зерно. В тех случаях, когда производители действительно потеряли урожай из-за погодных условий, экспортеры идут навстречу и договариваются о способах выхода из ситуации в пределах контракта с такими производителями", - сказал президент УЗА.

Как сообщалось, Минэкономики предложило участникам зернового рынка разработать и подписать меморандум, направленный на создание оптимального механизма предотвращения возможных споров по выполнению форвардных контрактов.

Теги: #уза #форвард #контракты
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