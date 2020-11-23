Группа "Текстиль-Контакт" заключила первый значительный контракт на поставку домашнего текстиля в Литву

Компания "ТК-Домашний Текстиль", оператор в сфере производства и реализации домашнего текстиля в структуре торгово-производственной группы "Текстиль-Контакт", заключила первый значительный контракт на поставку продукции в Литву на EUR200 тыс., сообщил собственник "Текстиль-Контакта" Александр Соколовский.

"Уменьшение спроса на внутреннем рынке заставляет искать новые каналы сбыта производимой продукции. Поэтому рад, что "ТК-Домашний Текстиль" уверенно начала выходить на европейский рынок. Если до этого были только небольшие поставки в Польшу и другие страны, то сейчас выстрелил первый серьезный контракт с Литвой", - рассказал Соколовский агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Он сообщил, что в настоящее время уже отгружена первая партия матрасов, подушек и одеял для крупной оптовой компании из Литвы, плотно работающей как с литовскими государственными структурами, так и с ведущими отелями и ресторанами. В первой половине 2021 года планируется выполнить всю поставку и заключить новый контракт уже на большую сумму.

Соколовский подчеркнул, что реализация такого контракта стала возможной благодаря получению текстильной фабрикой в Чернигове (ТК-ДТ "Чернигов") европейского сертификата качества Oeko-Tex Standard 100.

Oeko-Tex Standard - международная система тестирования и сертификации изделий из текстильных материалов, устанавливающая ограничения на использование некоторых химических веществ, она узнаваема покупателем и служит дополнительным подтверждением качества продукции для производителей.

"Стоимость получения такого сертификата превышает EUR5 тыс., не считая затрат на приведение техпроцессов к евронормам, и "ТК-ДТ Чернигов" – одно из немногих текстильных предприятий Украины, чья продукция сертифицирована по этому стандарту, который является важным критерием партнерства для зарубежных компаний (помимо высоких стандартов и культуры производства) ", - отметил Соколовский.

По его словам, еще одним фактором, способствовавшим заключению контракта, стало получение сертификата EUR1, подтверждающего украинское происхождение товара и освобождающее покупателя от ввозной пошлины при импорте.

Соколовский отметил, что получить такой сертификат можно только если при изготовлении продукции использовалось украинское сырье, чему полностью соответствовал "Текстиль-Контакт". Помимо того, что сырье отечественное, оно еще и собственного производства: бязь – "ТК-ДТ Чернигов"; наполнитель – "ТК-Домашний текстиль-Одесса"; нитки – ТМ "Барва" (первая в Украине фабрика по производству ниток в Борисполе) – т.е. фактически полный цикл, подытожил владелец компании.

По его словам, для реализации контракта было задействовано более 50 рабочих мест, а всего на "ТК-Домашний Текстиль" (включая три производственные фабрики в Чернигове, Киеве и Одессе) работает 430 человек.

"Компания "ТК-Домашний текстиль" ведет активные переговоры по началу сотрудничества с представителями других европейских стран. Пилотная поставка текстильной продукции собственного производства в Литву послужила серьезным толчком в этом направлении", - резюмировал Соколовский.

"Текстиль-Контакт" - одна из крупнейших торгово-производственных групп на рынке легкой промышленности Украины, основана в 1995 году. В настоящее время представляет собой холдинг, объединяющий различные направления активов: оптовая и розничная торговля, импорт тканей, фурнитуры и домашнего текстиля, а также пошив спецодежды. Компания имеет швейные фабрики в Киеве, Одессе, Лубнах и Чернигове, собственное производство тканей в Чернигове.

В холдинге работает 1300 человек, размер оборота "Текстиль-Контакт" не разглашает последние несколько лет (в 2017 году он составил около 850 млн грн).