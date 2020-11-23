Экономика

15:27 23.11.2020

На рынке офисов Киева в конце 2020-2021гг ожидается выход 15 бизнес-центров с около 400 тыс. кв. м – NAI Ukraine

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На рынке офисов Киева в конце 2020-2021гг ожидается выход 15 бизнес-центров с около 400 тыс. кв. м – NAI Ukraine

 К открытию в конце 2020 – 2021 годах заявлены 15 бизнес-центров (БЦ) общей арендной площадью около 400 тыс. кв. м, говорится в отчете NAI Ukraine.

"На разных стадиях строительной готовности находятся и анонсированы к открытию в 2020-2021 гг 15 бизнес-центров общей GLA около 400 тыс. кв. м. Всего на рынке заявлены более 90 проектов суммарной GLA более 1,9 млн кв. м", – сообщает компания.

Среди заявленных к открытию проектов класса "А" в компании называют БЦ по ул.Короленковской, 4 (18 тыс. кв. м), ITT Plaza (88,6 тыс. кв. м), Sky Towers (77,3 тыс. кв. м), Arsenal Plaza (7,8 тыс. кв. м), Lavrskiy (21,6 тыс. кв. м). В классе "В" ожидается достройка двух корпусов БЦ Eleven (20 тыс. кв. м), Magnet (33 тыс. кв. м), офисный центр на Жилянской (25 тыс. кв. м), "Платформа" (15 тыс. кв. м), 10F (19,3 тыс. кв. м) и другие.

По данным NAI, повышенный спрос на офисы до локдауна стимулировал развитие проектов реконструкции зданий в офисные центры, особенно в прицентральных районах Правого берега столицы. Этому также способствовал недостаток площадок для новых проектов в центре Киева.

"У офисных арендаторов остается интерес к центральному месторасположению в силу его удобства и инфраструктуры, вместе с этим в силу плотности застройки здесь не так много площадок для развития новых офисных проектов, что формирует востребованность на такие площади", – отмечают в компании.

В то же время заявленные к открытию объекты в 2020 году частично сдвигают сроки сдачи из-за карантинных ограничений, наблюдается рост вакантности. Согласно прогнозам NAI, в такой ситуации новое предложение будет существенно превышать спрос, что повлечет дальнейшую отсрочку реализации запланированных на 2021 год проектов.

NAI Ukraine создана в 2016 году, является украинским представительством сети консалтинговых компаний в сфере коммерческой недвижимости NAI Global.

NAI Global владеет более чем 400 офисами в 55 странах мира с 7 тыс. сотрудников. Ежегодный объем сделок компании составляет более $45 млрд. В управлении компании находится более 38 млн кв. м. Является дочерним предприятием компании C-III Capital Partners, которая управляет порядка $150 млрд.

Теги: #недвижимость #аренда #бц #nai_ukraine
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