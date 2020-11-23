"Укравтодор" за 6,5 мес. трудоустроил более 21,2 тыс. лиц

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в рамках проекта "Дороги и работа" за 6,5 мес. трудоустроило 21 256 лиц.

"В ноябре финиширует ремонт 3,9 тыс. км дорог страны. Но крупные инфраструктурные объекты, которые в этом году реализуем в рамках программы президента "Большая стройка", нуждаются в новых дорожных работниках. На протяжении трех недель ноября было трудоустроено 1088 лиц", - сообщил "Укравтодор" в своем Telegram-канале в понедельник.

Агентство отмечает, что к настоящему времени остаются открытыми около 100 вакансий.