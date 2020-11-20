Экономика

20:34 20.11.2020

Шмыгаль ждет от МВФ позитивный сигнал для получения нового транша в ближайшее время

1 мин читать
Шмыгаль ждет от МВФ позитивный сигнал для получения нового транша в ближайшее время

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с директором Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфредом Каммером укрепление финансового сотрудничества, проведение реформ в Украине и выполнения структурных "маяков", предусмотренных в меморандуме Украины с МВФ по программе Stand-by.

Как сообщает департамент коммуникаций секретариата Кабинета министров в пятницу, встреча состоялась 20 ноября встречу в формате видеоконференции.

Глава украинского правительства выразил надежду, что МВФ даст позитивный сигнал о поддержке договоренностей между Украиной и Европейской комиссией для выплаты очередного транша макрофинансовой помощи в ближайшее время.

Он также поблагодарил МВФ за поддержку в обеспечении макрофинансовой стабильности Украины. "Это маркер стабильности для Украины, всей международной финансовой среды и банковского рынка", - отметил Шмыгаль.

 

Теги: #премьер #мвф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:08 19.11.2020
Эксперты МВФ высказали сомнение в целесообразности выпуска ВВП-варрантов Украины

Эксперты МВФ высказали сомнение в целесообразности выпуска ВВП-варрантов Украины

19:42 19.11.2020
Белорусская революция не антироссийская, а продемократическая - лидер оппозиции Тихановская на встрече с премьером Нидерландов

Белорусская революция не антироссийская, а продемократическая - лидер оппозиции Тихановская на встрече с премьером Нидерландов

22:02 18.11.2020
Зеленский ожидает начала работы миссии МВФ в Киеве и следующего транша для Украины

Зеленский ожидает начала работы миссии МВФ в Киеве и следующего транша для Украины

16:44 18.11.2020
Несколько пунктов антикоррупционной реформы вызывают опасения у МВФ - Минфин

Несколько пунктов антикоррупционной реформы вызывают опасения у МВФ - Минфин

10:28 18.11.2020
Украине для пересмотра программы с МВФ необходимо прийти к полному согласию в действиях – глава Фонда после разговора с Зеленским

Украине для пересмотра программы с МВФ необходимо прийти к полному согласию в действиях – глава Фонда после разговора с Зеленским

23:43 17.11.2020
Зеленский в разговоре с Георгиевой подчеркнул, что Украиной выполнены все структурные маяки для пересмотра программы с МВФ

Зеленский в разговоре с Георгиевой подчеркнул, что Украиной выполнены все структурные маяки для пересмотра программы с МВФ

23:05 17.11.2020
Украина работает с МВФ, чтобы как можно скорее принять миссию фонда в Киеве - Зеленский

Украина работает с МВФ, чтобы как можно скорее принять миссию фонда в Киеве - Зеленский

00:34 16.11.2020
Борис Джонсон уходит на самоизоляцию после контакта с заболевшим COVID-19

Борис Джонсон уходит на самоизоляцию после контакта с заболевшим COVID-19

20:30 13.11.2020
Трехстороннее заявление по Карабаху - документ о прекращении военных действий, а не политического урегулирования, заявляет Пашинян

Трехстороннее заявление по Карабаху - документ о прекращении военных действий, а не политического урегулирования, заявляет Пашинян

10:58 13.11.2020
Посол ЕС напомнил, что помощь Украине от МВФ и ЕС, а также продолжение безвиза зависит от борьбы с коррупцией

Посол ЕС напомнил, что помощь Украине от МВФ и ЕС, а также продолжение безвиза зависит от борьбы с коррупцией

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минэнерго возглавил замминистра Бойко вместо первого замминистра Буславец

Три украинских продукта официально получили статус защищенного географического указания

"Укроборонпром" хочет честных, открытых и публичных правил игры - и.о. гендиректора

"Укрзализныця" отменила фиксированный гарантийный взнос в $300 тыс. для транзитных ж/д перевозок

Эксперты МВФ высказали сомнение в целесообразности выпуска ВВП-варрантов Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Какао подорожало до максимума за 8 месяцев на новостях о покупке Hershey бобов через биржу

НБУ на тендере по 90-дневному рефинансированию удовлетворил заявки двух банков на 600 млн грн

Количество операций через POS-терминалы в первые карантинные выходные в отдельных банках снизилось на четверть

Отраслевой профсоюз ГМК просит президента нормализовать ситуацию на ЗТМК

Решение о смене руководства Минэнерго исходило из Офиса президента – источник на энергорынке

Украина получит 5 тыс. дополнительных польских разрешений на автоперевозки на 2020г - Криклий

Минэнерго возглавил замминистра Бойко вместо первого замминистра Буславец

Нефть растет и завершает подъемом третью неделю подряд, Brent на уровне $44,54 за баррель

Украинские ТРЦ смещают сроки проведения "черной пятницы" из-за карантина выходного дня

"Эпицентр К" открывает крупнейший центр техники "Це Те" в Киеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА