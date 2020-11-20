Шмыгаль ждет от МВФ позитивный сигнал для получения нового транша в ближайшее время

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с директором Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфредом Каммером укрепление финансового сотрудничества, проведение реформ в Украине и выполнения структурных "маяков", предусмотренных в меморандуме Украины с МВФ по программе Stand-by.

Как сообщает департамент коммуникаций секретариата Кабинета министров в пятницу, встреча состоялась 20 ноября встречу в формате видеоконференции.

Глава украинского правительства выразил надежду, что МВФ даст позитивный сигнал о поддержке договоренностей между Украиной и Европейской комиссией для выплаты очередного транша макрофинансовой помощи в ближайшее время.

Он также поблагодарил МВФ за поддержку в обеспечении макрофинансовой стабильности Украины. "Это маркер стабильности для Украины, всей международной финансовой среды и банковского рынка", - отметил Шмыгаль.