НБУ на тендере по 90-дневному рефинансированию удовлетворил заявки двух банков на 600 млн грн

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней 20 ноября удовлетворил заявки двух банков на 600 млн грн под 6% годовых, сообщается на сайте регулятора в пятницу.

Согласно статистике Нацбанка, в целом, начиная с 30 апреля, он провел 27 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 29,75 млрд грн, а тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, начиная с 8 мая Нацбанк провел семь тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 37,52 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте НБУ, следующий аукцион по 90-дневному рефинансированию состоится 27 ноября, а на срок от года до пяти лет – 11 декабря.