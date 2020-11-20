Экономика

19:02 20.11.2020

НБУ на тендере по 90-дневному рефинансированию удовлетворил заявки двух банков на 600 млн грн

1 мин читать
НБУ на тендере по 90-дневному рефинансированию удовлетворил заявки двух банков на 600 млн грн

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней 20 ноября удовлетворил заявки двух банков на 600 млн грн под 6% годовых, сообщается на сайте регулятора в пятницу.

Согласно статистике Нацбанка, в целом, начиная с 30 апреля, он провел 27 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 29,75 млрд грн, а тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, начиная с 8 мая Нацбанк провел семь тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 37,52 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте НБУ, следующий аукцион по 90-дневному рефинансированию состоится 27 ноября, а на срок от года до пяти лет – 11 декабря.

 

Теги: #нбу #аукцион
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:42 19.11.2020
Правительство должно выбрать между финансированием противоэпидемических мер и другими статьями расходов – замглавы НБУ

Правительство должно выбрать между финансированием противоэпидемических мер и другими статьями расходов – замглавы НБУ

11:21 17.11.2020
Банки в Украине без проблем перенесли первый "карантин выходного дня" – глава НБУ

Банки в Украине без проблем перенесли первый "карантин выходного дня" – глава НБУ

13:11 16.11.2020
НБУ согласовал кандидатуры председателей правления Укргазбанка и ОТП Банка

НБУ согласовал кандидатуры председателей правления Укргазбанка и ОТП Банка

11:29 16.11.2020
НБУ упростил процедуру идентификации при выдаче выплат населению через операторов почтовой связи

НБУ упростил процедуру идентификации при выдаче выплат населению через операторов почтовой связи

12:39 12.11.2020
Глава НБУ допускает приезд миссии МВФ в Украину до конца 2020г

Глава НБУ допускает приезд миссии МВФ в Украину до конца 2020г

11:22 11.11.2020
Глава НБУ встретился с руководством Всемирного банка и IFC в ходе визита в Вашингтон

Глава НБУ встретился с руководством Всемирного банка и IFC в ходе визита в Вашингтон

16:16 10.11.2020
Объем частных денежных переводов в Украину за 9 мес. 2020 превысил сумму отправленных за рубеж средств в 14,7 раза – НБУ

Объем частных денежных переводов в Украину за 9 мес. 2020 превысил сумму отправленных за рубеж средств в 14,7 раза – НБУ

19:18 09.11.2020
Глава НБУ начал визит в Вашингтон со встречи с главой миссии МВФ в Украине

Глава НБУ начал визит в Вашингтон со встречи с главой миссии МВФ в Украине

12:17 09.11.2020
Глава НБУ и правительственная делегация обсудят с МВФ и ВБ перспективы сотрудничества

Глава НБУ и правительственная делегация обсудят с МВФ и ВБ перспективы сотрудничества

17:47 03.11.2020
НБУ предупредил о риске недофинансирования доходов госбюджета-2021 в 65 млрд грн из-за завышенных прогнозов

НБУ предупредил о риске недофинансирования доходов госбюджета-2021 в 65 млрд грн из-за завышенных прогнозов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минэнерго возглавил замминистра Бойко вместо первого замминистра Буславец

Три украинских продукта официально получили статус защищенного географического указания

"Укроборонпром" хочет честных, открытых и публичных правил игры - и.о. гендиректора

"Укрзализныця" отменила фиксированный гарантийный взнос в $300 тыс. для транзитных ж/д перевозок

Эксперты МВФ высказали сомнение в целесообразности выпуска ВВП-варрантов Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Какао подорожало до максимума за 8 месяцев на новостях о покупке Hershey бобов через биржу

Количество операций через POS-терминалы в первые карантинные выходные в отдельных банках снизилось на четверть

Решение о смене руководства Минэнерго исходило из Офиса президента – источник на энергорынке

Украина получит 5 тыс. дополнительных польских разрешений на автоперевозки на 2020г - Криклий

Минэнерго возглавил замминистра Бойко вместо первого замминистра Буславец

Нефть растет и завершает подъемом третью неделю подряд, Brent на уровне $44,54 за баррель

Украинские ТРЦ смещают сроки проведения "черной пятницы" из-за карантина выходного дня

"Эпицентр К" открывает крупнейший центр техники "Це Те" в Киеве

Рост трафика украинских ТРЦ замедлился в будни после введения карантина выходного дня

Три украинских продукта официально получили статус защищенного географического указания

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА