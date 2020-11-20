Экономика

18:36 20.11.2020

Украина получит 5 тыс. дополнительных польских разрешений на автоперевозки на 2020г - Криклий

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Украина получит 5 тыс. дополнительных польских разрешений на автоперевозки на 2020г - Криклий

Украина и Польша на заседании украинско-польской смешанной комиссии по вопросам международных автоперевозок договорились выделить 5 тыс. дополнительных разрешений для украинских перевозчиков на 2020 год, отмечается в сообщении Министерства инфраструктуры.

"Первые разрешения наши перевозчики получат в начале декабря. Срок действия дополнительных разрешений до 31 января 2021 года", - написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Телеграм-канале.

Согласно договоренностям, Польша выделит, в том числе, 2500 универсальных и 1500 транзитных допразрешений.

"Удалось также не допустить уменьшения количества разрешений: будет осуществлен предварительный обмен разрешениями на 2021 год в количестве 160 тыс.", - подчеркнул Криклий.

К вопросу увеличения количества разрешений на следующий год стороны договорились вернуться во втором полугодии 2021 года по результатам анализа условий пересечения границы перевозчиками.

Источник: https://t.me/vladyslavkryklii/254

Теги: #разрешения #польша #мининфраструктуры #криклий
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