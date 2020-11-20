Экономика

17:39 20.11.2020

Украинские ТРЦ смещают сроки проведения "черной пятницы" из-за карантина выходного дня

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Украинские ТРЦ смещают сроки проведения "черной пятницы" из-за карантина выходного дня

Украинские торгово-развлекательные центры (ТРЦ) переносят сроки проведения "черной пятницы" на будние дни с 23 по 27 ноября из-за ограничений карантина выходного дня, тогда как другие сократили до одного дня.

"В связи с введением карантина выходного дня торговым центрам пришлось быстро реагировать и менять стратегию проведения "черной пятницы", которую в этом году планировали проводить у нас три дня – в пятницу, субботу, воскресенье", – рассказала агентству "Интерфакс-Украина" PR-директор столичного ТРЦ Gulliver Татьяна Атаджанова.

Так, "черная пятница" будет действовать в ТРЦ Gulliver в период с 23 по 27 ноября. Кроме того, в будние дни продлено время работы центра на один час – до 23:00, рассматривается дополнительное продление рабочего времени.

"По просьбе наших арендаторов мы планируем продлить часы работы ТРЦ на "Черную пятницу". Пока рассматриваем два дня на следующей неделе – четверг и пятницу", – уточнила агентству генеральный директор МФК Gulliver Ирина Круппа.

Согласно сообщениям на официальных страничках в Facebook, столичные ТРЦ "Проспект" и "РайON" также изменили традиционные сроки проведения "черной пятницы" – скидки стартовали в объектах с 17 ноября. Время работы ТРЦ также было продлено на один час.

"Черная пятница" в ТЦ "Эпицентр" и в интернет-магазине epicentrk.ua начнется 23 ноября и продлится до 30 ноября, сообщается на сайте компании.

В то же время ряд ТРЦ не планируют продлевать "черную пятницу" на будние дни.

"Черную пятницу" будем проводить 27 ноября до 23:00", – сообщила агентству "Интерфакс-Украина" коммерческий директор ТРЦ Ocean Plaza Дарья Завадская.

Кроме того, "черную пятницу" 27 ноября проведет ТРЦ Dream Town, рассказал директор ТРЦ Dream Town Роман Емец.

В этот же день событие пройдет в ТРЦ Sky Mall, где в пятницу 27 ноября планируют "работать до последнего клиента", уточняется в Facebook.

При этом различные ритейлеры в ТРЦ Lavina Mall и Blockbuster Mall установили скидки к "черной пятнице" в период с 23 по 31 ноября, следует из объявлений на сайтах ТРЦ.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности с 00:00 субботы до 00:00 понедельника с 14 до 30 ноября.

Теги: #недвижимость #карантин #распродажа #трц
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