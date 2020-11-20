Экономика

17:09 20.11.2020

"Эпицентр К" открывает крупнейший центр техники "Це Те" в Киеве

2 мин читать
"Эпицентр К" открывает крупнейший центр техники "Це Те" в Киеве

ООО "Эпицентр К" (Киев) планирует 23 ноября открыть новый центр техники "Це Те" в обновленном инновационном формате на первом этаже ТЦ "Эпицентр" по ул Берковецкая, 6-В в Киеве.

"Переформатированный центр техники "Це Те" на Берковецкой стал крупнейшим магазином потребительской электроники и бытовой техники сети в столице. В нем значительно увеличено модельный ряд смартфонов, технологических гаджетов и электротранспорта. На торговой площади почти в 2 тыс. кв. м расположены 60 бренд-зон мировых производителей техники, среди них Samsung, Apple, LG, JBL, Miele, Electrolux, Toshiba, Philips, Delonghi, Dyson и многие другие", - сообщила пресс-служба компании в пятницу.

В торговой точке оснащен отдельный gaming-корнер с товарами брендов игровой индустрии и кофейная зона с возможностью тестирования приготовления напитков на технике лидеров рынка.

"В результате реновации реализованы лучшие технологически инновационные решения, введено новое зонирование различных групп товаров, experience- и бренд-зоны, установлены отдельные кассы на территории центра техники "Це Те", что позволит делать покупки максимально комфортно", - цитируется в сообщении руководитель направления бытовой техники ООО "Эпицентр К" Александр Величко.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на август 2020 года сеть насчитывает 62 ТЦ в Украине.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.

Теги: #недвижимость #це_те #эпицентр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:39 20.11.2020
Украинские ТРЦ смещают сроки проведения "черной пятницы" из-за карантина выходного дня

Украинские ТРЦ смещают сроки проведения "черной пятницы" из-за карантина выходного дня

16:42 20.11.2020
Рост трафика украинских ТРЦ замедлился в будни после введения карантина выходного дня

Рост трафика украинских ТРЦ замедлился в будни после введения карантина выходного дня

15:29 20.11.2020
Международный производитель кофе Strauss Group построил распределительный центр в Киеве

Международный производитель кофе Strauss Group построил распределительный центр в Киеве

14:22 19.11.2020
Немецкий банк KfW планирует предоставить Украине EUR25,5 млн на жилье для переселенцев

Немецкий банк KfW планирует предоставить Украине EUR25,5 млн на жилье для переселенцев

18:43 18.11.2020
"Эпицентр К" открывает обновленный ТЦ с drive-in и продуктовым супермаркетом во Львове

"Эпицентр К" открывает обновленный ТЦ с drive-in и продуктовым супермаркетом во Львове

13:19 18.11.2020
Новое предложение офисов в Киеве за 9 мес. возросло на 30% – Cushman&Wakefield

Новое предложение офисов в Киеве за 9 мес. возросло на 30% – Cushman&Wakefield

12:27 18.11.2020
Производитель теплоизоляции IZOVAT инвестирует EUR30 млн в строительство завода по производству стекловаты в Житомире

Производитель теплоизоляции IZOVAT инвестирует EUR30 млн в строительство завода по производству стекловаты в Житомире

11:58 18.11.2020
Киевский метрополитен объявил тендер на проектирование второго выхода с "Вокзальной"

Киевский метрополитен объявил тендер на проектирование второго выхода с "Вокзальной"

11:44 17.11.2020
На территории ЖК "Малахит" проходят учения команды МЧС Украины по пожарной безопасности

На территории ЖК "Малахит" проходят учения команды МЧС Украины по пожарной безопасности

14:55 16.11.2020
Arricano закроет свои ТРЦ на выходные согласно условиям карантина

Arricano закроет свои ТРЦ на выходные согласно условиям карантина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Три украинских продукта официально получили статус защищенного географического указания

"Укроборонпром" хочет честных, открытых и публичных правил игры - и.о. гендиректора

"Укрзализныця" отменила фиксированный гарантийный взнос в $300 тыс. для транзитных ж/д перевозок

Эксперты МВФ высказали сомнение в целесообразности выпуска ВВП-варрантов Украины

Экспертный совет при "Нафтогазе" призывает предоставить госкомпании доступ к Черноморскому шельфу и Юзовской газовой площади

ПОСЛЕДНЕЕ

Нефть растет и завершает подъемом третью неделю подряд, Brent на уровне $44,54 за баррель

Три украинских продукта официально получили статус защищенного географического указания

"Укравтодор" открыл проезд по 80 км автодороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский в Полтавской области

Вопрос с отключением НЗФ СЭС 10,5МВт TIU Canada лежит в плоскости хозяйственного спора – глава АСЭУ

"Укравтодор" открыл проезд по новой бетонной дороге Н-14 в Николаевской области, планирует монтаж системы WiM

7,9% экспортеров и 18,9% импортеров Украины сталкиваются с препятствиями их деятельности - опрос

Почти 40% предприятий Украины позитивно оценивают влияние Соглашения об ассоциации с ЕС на их деятельность - опрос

Стоимость обеда ко Дню благодарения в США упала до минимума с 2010г, индейка подешевела на 7%

"Укроборонпром" хочет честных, открытых и публичных правил игры - и.о. гендиректора

Минэкономики намерено в 2021г. зарегистрировать 10 новых географических брендов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА