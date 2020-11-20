"Эпицентр К" открывает крупнейший центр техники "Це Те" в Киеве

ООО "Эпицентр К" (Киев) планирует 23 ноября открыть новый центр техники "Це Те" в обновленном инновационном формате на первом этаже ТЦ "Эпицентр" по ул Берковецкая, 6-В в Киеве.

"Переформатированный центр техники "Це Те" на Берковецкой стал крупнейшим магазином потребительской электроники и бытовой техники сети в столице. В нем значительно увеличено модельный ряд смартфонов, технологических гаджетов и электротранспорта. На торговой площади почти в 2 тыс. кв. м расположены 60 бренд-зон мировых производителей техники, среди них Samsung, Apple, LG, JBL, Miele, Electrolux, Toshiba, Philips, Delonghi, Dyson и многие другие", - сообщила пресс-служба компании в пятницу.

В торговой точке оснащен отдельный gaming-корнер с товарами брендов игровой индустрии и кофейная зона с возможностью тестирования приготовления напитков на технике лидеров рынка.

"В результате реновации реализованы лучшие технологически инновационные решения, введено новое зонирование различных групп товаров, experience- и бренд-зоны, установлены отдельные кассы на территории центра техники "Це Те", что позволит делать покупки максимально комфортно", - цитируется в сообщении руководитель направления бытовой техники ООО "Эпицентр К" Александр Величко.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на август 2020 года сеть насчитывает 62 ТЦ в Украине.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.