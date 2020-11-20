Экономика

16:28 20.11.2020

Три украинских продукта официально получили статус защищенного географического указания

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Три украинских продукта официально получили статус защищенного географического указания

В Украине официально зарегистрированы три продукта с защищенным географическим указанием (ГУ) - гуцульская коровья брынза, гуцульская овечья брынза и мелитопольская черешня, еще ряд наименований ожидает регистрации.

"В 2019 году было определено 10 украинских продуктов с защищенными названиями, процедуру регистрации которых осуществит проект ЕС "Географические указания в Украине", финансируемый Европейским Союзом. Однако в результате их число может измениться", - сообщила национальный эксперт по вопросам создания Дорог вина и вкуса проекта ЕС "Поддержка развития системы географических указаний в Украине" Валерия Бондаренко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Толчком для расширения перечня продуктов со статусом защищенного географического указания послужило создание пилотного проекта по поддержке эногастротуризма в Украинской Бессарабии.

"Сейчас идет работа над разработкой спецификаций еще двух наименований - баранина Фрумушики и Бессарабский орех. Это продукция участников первого эногастротуристического продукта Украины "Дороги вина и вкуса Украинской Бессарабии", - отметила эксперт.

По словам Бондаренко, сейчас готовятся к регистрации такие продукты: херсонский арбуз, карпатский мед, вина "Закарпатья", "Шабский", "Белгород-Днестровский", "Ялпуг", а также - баранина Фрумушики и Бессарабский орех.

Национальный эксперт проекта по вопросам законодательства, патентный поверенный Украины Юлия Прохода указала, что в среднем процедура регистрации занимает от 12 месяцев.

"Официальные сборы небольшие - 2,6 тыс. грн, остальные расходы зависят от того, каких специалистов нужно будет привлечь для составления спецификации. Процедура регистрации в Украине сейчас аналогична европейской. Нужно составить спецификацию товара, согласовать ее с Минэкономики, подать заявку в Национальный орган интеллектуальной собственности. Орган рассматривает заявку, публикует спецификацию для подачи возражений третьими лицами. После успешного завершения процедуры новое географическое указание вносится в реестр", - пояснила эксперт в комментарии агентству.

Сейчас проект ожидает принятия парламентом трех секторальных законов, регулирующих использование и охрану географических указаний для сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, а также для вин и спиртных напитков. (Рамочный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию правовой защиты географических указаний" был принят Верховной Радой в 2019 году)

С целью популяризации и поддержки украинских продуктов и сервисов в Украине в рамках проекта "Географические указания в Украине" были созданы и презентованы первые Дороги вина и вкуса.

"Старт первой дороги – Вина и вкуса Украинской Бессарабии оказался успешным благодаря трем составляющим: в Бессарабии на старте у нас было сильное лобби виноделов, продукция которых идет на регистрацию ГЗ -  Shаbo, "Колонист", агроэкологорекреационный кластер "Фрумушика-Нова" с его комплексным  предложением: вино плюс локальные продукты, а также понимание важности и перспективности объединения в рамках формата Дороги со стороны со стороны сформировавшегося актива, постоянная работа и обучение участников, "естественный отбор". В результате Дорога включена в программы многих туроператоров, поток туристов на локации и продажа локальной продукции выросла до 30%", - заметила Бондаренко.

Эксперт уточнила, что производители объединились в одноименную общественную организацию для совместного маркетинга и лоббирования общих интересов, при этом главный принцип их взаимодействия-кроссмаркетинг.

"Второй стала Дорога вина и вкуса Закарпатья. Проект оказался настолько успешным, что к нам обратились за поддержкой еще 8 регионов. К сожалению, возможности Проекта ЕС не безграничны. Проект поддержал создание Бессарабской и Закарпатской Дорог вина и вкуса. Частично, Дороги вина и вкуса Херсонщины", Дороги вкуса Прикарпатья, но главное, нами создана методика, по которой могут формироваться Дороги и в других регионах", - отметила Бондаренко.

Национальный эксперт проекта по географическим указаниям и эногастрономическому туризму Елена Мотузенко сообщила, что при построении методики был использован опыт создания Дорог вина и вкуса Италии и Испании, адаптированный под украинские реалии.

"Нами создан бренд Дорог вина и вкуса Украины. Наша миссия объединить все Дороги под общим брендом и вывести его на всеукраинский, а потом и международный рынок, чтобы гастротуристические маршруты Украины стали известными и популярными в мире", - подытожила Мотузенко.

Теги: #продукты #украина #бренд
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