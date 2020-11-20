Экономика

15:29 20.11.2020

Международный производитель кофе Strauss Group построил распределительный центр в Киеве

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Международный производитель кофе Strauss Group построил распределительный центр в Киеве

Международная компания Strauss Group, один из крупнейших производителей кофе в мире, в третьем квартале 2020 года ввела в эксплуатацию склад и распределительный центр по ул. Новопироговская, 56а в Голосеевском районе Киева.

"В третьем квартале открылся инновационный распределительный центр в Украине", - сообщила группа в своем отчете за третий квартал.

Согласно данным Единого госреестра, ООО "Штраус Украина" 9 октября также сменила юридическую адресу на ул. Новопироговская, 56а (ранее – ул.Антонова, 5б).

"25.09.2020. Теперь эта дата для нас имеет историческую ценность. За 20 лет работы в Украине мы имели много достижений по всем направлениям потребления, производства и приготовления кофе. И сегодня одно из наших достижений – открытие дверей нового дома для всех наших сотрудников! Поздравляем всех наших коллег с переездом в новую очень современную, функциональную, стильную локацию", - сообщила компания на своей страничке в Facebook.

Strauss Group специализируется на производстве продуктов питания и напитков, входит в пятерку компаний по производству кофе в мире. Имеет 29 производственных площадок в 22 странах, штат сотрудников включает 14 тыс. человек.

На рынке Восточной Европы компания Strauss представляет бренды "Черная карта", Ambassador, FORT, Totti Caffe, Elite Health Line, Sucrazit.

Теги: #киев #strauss_group #недвижимость
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