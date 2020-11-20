Экономика

14:58 20.11.2020

Вопрос с отключением НЗФ СЭС 10,5МВт TIU Canada лежит в плоскости хозяйственного спора – глава АСЭУ

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Вопрос с отключением НЗФ СЭС 10,5МВт TIU Canada лежит в плоскости хозяйственного спора – глава АСЭУ

Вопрос с отключением Никопольским заводом ферросплавов (НЗФ) СЭС канадского инвестора TIU Canada в Никополе от сети лежит в плоскости хозяйственного спора, считает директор Ассоциации солнечной энергетики Украины (АСЭУ) Артем Семенишин.

"Этот вопрос лежит плоскости хозяйственного спора. Две компании договорились о совместном использовании подстанции. Одна – как производитель э/э, другая – как потребитель", – сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу, отвечая на вопрос Энергореформы.

При этом Семенишин отметил: "Действительно, очень плохо, когда мы теряем уже построенные объекты "зеленой" генерации, которые теперь простаивают и не повышают долю чистой электроэнергии".

Кроме того, он обратил внимание на наличие в Украине нескольких примеров того, как уже построенные станции из-за проблем с подключением к сети не могут длительное время начать работу. "Мы призываем правительство создать комиссию, которая бы рассмотрела каждый случай в отдельности и способствовала решению вопроса", – директор ассоциации, подчеркнув, что это вопрос имиджа государства как перед иностранными, так и перед отечественными инвесторами.

"Вот будет очень "интересно", если Украина начнет отчитываться, что сокращает долю "зеленой" генерации из-за отключений", – выразил обеспокоенность глава АСЭУ.

Как сообщалось, инвестор в сфере солнечной энергетики TIU Canada, принадлежащая инвесткомпании Refraction Asset Management (Калгари, Канада), подала в суд на НЗФ из-за отключения ее СЭС 10,5 МВт от электросети в марте 2020 года.

В компании разъяснили: НЗФ воспользовался тем, что СЭС подключена к расположенной на его территории подстанции, а необходимость отключения объяснил ремонтными работами.

TIU Canada работает в Украине с 2016 года.Ввела в эксплуатацию СЭС 10,5 МВт в Никополе в январе 2018 года, СЭС 11 МВТ в Николаевской области – в апреле 2019 года. Также планирует ввести СЭС 33 МВт в Одесской области.

Инвестиции компании в солнечную энергетику, ставшей первым инвестором в Украине в рамках канадско-украинского соглашения о зоне свободной торговли (CUFTA), составили свыше $65 млн.

Теги: #tiu_canada #сэс #нзф #асэу
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