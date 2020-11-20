7,9% экспортеров и 18,9% импортеров Украины сталкиваются с препятствиями их деятельности - опрос

7,9% украинских предприятий-экспортеров сталкиваются с препятствиями в своей деятельности, свидетельствуют результаты опроса Института экономических исследований и политических консультаций.

Согласно данным исследования, представленного на онлайн-презентации в пятницу, показатель в 2020 году является самым низким, начиная с 2016 года. В 2018 году 23,6% экспортеров сталкивались с препятствиями, в 2017 году - 19,3%, в 2016 году - 26,9%.

Большие и малые предприятия (10,4% и 10,7%) чаще сообщают о препятствиях при экспорте по сравнению с микро (8,1%) и средними (4,1%). Чаще всего имеют дело с препятствиями при осуществлении экспорта предприятия сферы услуг (22,6%).

В Черновицкой, Тернопольской, Житомирской, Донецкой областях отсутствуют жалобы на наличие препятствий. Чаще всего о наличии препятствий сообщают экспортеры из Ровненской (22,2%), Ивано-Франковской (20%), Кировоградской (20%), Сумской (20%), Полтавской (18,8%) областей.

Главными препятствиями при экспорте называют отсутствие упрощенных правил на определения происхождения товара (20,4%) и длительное ожидание оформления экспорта на таможне (20,4%).

18,9% предприятий-импортеров заявили, что сталкивались с препятствиями деятельности. Этот показатель также самый низкий за все волны исследования с 2016 года. В 2018 году 28,4% импортеров сталкивались с препятствиями, в 2017 году - 29,3%, в 2016 году - 35,2%.

Черкасская область - единственный регион, где отсутствуют жалобы на препятствия при импорте. Предприятия в Николаевской области чаще всего указывают на препятствия при импорте (35,7%, каждый третий опрошенный).

Главным препятствием при импорте респонденты назвали непрозрачность определения таможенной стоимости товаров, которые импортируются (38,7%). Почти треть жалуются на сложность таможенного и налогового законодательства (32,4%). На третьем месте рейтинга препятствий - высокие ставки таможенных платежей (27,5%).

Опрос был проведен в 2020 году проектом "Поддержка общественной инициативы "За честную и прозрачную таможню" при поддержке Европейского Союза, Международного Фонда "Видродження" и Atlas Network. Было опрошено более 1000 представителей предприятий: от микропредприятий до больших, занимающихся экспортом и/или импортом. Большинство опрошенных - микро- и малые предприятия, представители промышленности и торговли.