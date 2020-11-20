Экономика

12:29 20.11.2020

"Укроборонпром" хочет честных, открытых и публичных правил игры - и.о. гендиректора

2 мин читать
"Укроборонпром" хочет честных, открытых и публичных правил игры - и.о. гендиректора

В Государственном концерне "Укроборонпром" выступают за существование Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, но против вмешательства в его деятельность.

"Мы за системный подход, мы против ручного управления. Мы хотим сказать, что 36% мы занимаем в общем объеме государственного оборонного заказа. Реформа "Укроборонпрома" не равна реформе всего оборонно-промышленного комплекса, мы ее часть", - сказал и.о. генерального директора Игорь Фоменко на брифинге в пятницу.

По его словам, в последние несколько недель в адрес госконцерна проводилась информполитика "черного пиара" с обвинениями в нарушении закона и непрофессионализме.

"Мы не позволим никому нас оскорблять и унижать. Никто лучше нас не знает тех процессов, которые происходят на предприятиях "Укроборонпрома", - подчеркнул и.о. гендиректора.

Фоменко подчеркнул, что руководство госконцерна выступает за существование Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, так как этот орган является очень важным для страны и ряда других предприятий отрасли.

"Мы за то, чтобы был орган, который определяет политику в сфере ОПК… Но мы против вмешательства в нашу деятельность, мы знаем лучше, что и как должно происходить", - подчеркнул он.

И.о. гендиректора добавил, что госконцерн хочет "честных, открытых и публичных правил игры, чтобы нас понимали и принимали как надежных, достойных и отвечающих за качество партнеров".

Как сообщалось, ранее в открытом обращении госконцерн заявил, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (Минстратегпром) вопреки законодательству и стандартам управления госсобственностью с первого дня работы вмешивается в деятельность государственного концерна "Укроборонпром" в виде устных поручений и многочисленных наставлений.

Теги: #укроборонпром #минстратегпром
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:53 18.11.2020
"Укроборонпром" заявляет о вмешательстве Минстратегпрома в деятельность госконцерна

"Укроборонпром" заявляет о вмешательстве Минстратегпрома в деятельность госконцерна

12:58 05.11.2020
"Укроборонпром" сменил руководителя ГП "Антонов"

"Укроборонпром" сменил руководителя ГП "Антонов"

10:38 29.10.2020
МБАК "Бердянск" ВМСУ восстановлен после последствий российской агрессии – "Укроборонпром"

МБАК "Бердянск" ВМСУ восстановлен после последствий российской агрессии – "Укроборонпром"

20:11 15.10.2020
Предприятия "Укроборонпром" реорганизуют в 9 отраслевых холдингов – вице-премьер

Предприятия "Укроборонпром" реорганизуют в 9 отраслевых холдингов – вице-премьер

20:22 12.10.2020
Объем производства ВВТ предприятиями"Укроборонпрома" за 3 квартала-2020 составил 105% по сравнению с 2019г

Объем производства ВВТ предприятиями"Укроборонпрома" за 3 квартала-2020 составил 105% по сравнению с 2019г

17:51 12.10.2020
Новая команда "Укроборонпрома" не закупала бронеавтомобили в "Богдан Моторс"

Новая команда "Укроборонпрома" не закупала бронеавтомобили в "Богдан Моторс"

10:22 12.10.2020
Кабмин решил передать здание ГИВЦ "Укрзализныци" Минстратегпрому, профсоюз опасается отключения системы управления поездами

Кабмин решил передать здание ГИВЦ "Укрзализныци" Минстратегпрому, профсоюз опасается отключения системы управления поездами

19:29 06.10.2020
"Укроборонпром" покинули экс-директор "Майкрософт Украина" Васильева и экс-замглавы МЭРТ Корж

"Укроборонпром" покинули экс-директор "Майкрософт Украина" Васильева и экс-замглавы МЭРТ Корж

14:02 06.10.2020
Зеленский вывел гендиректора "Укрпошты" из состава набсовета "Укроборонпрома"

Зеленский вывел гендиректора "Укрпошты" из состава набсовета "Укроборонпрома"

11:46 06.10.2020
Замдиректора "Укроборонпрома" по производству Фоменко назначен и.о. гендиректора госконцерна вместо уволенного Абромавичуса – указы

Замдиректора "Укроборонпрома" по производству Фоменко назначен и.о. гендиректора госконцерна вместо уволенного Абромавичуса – указы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Эксперты МВФ высказали сомнение в целесообразности выпуска ВВП-варрантов Украины

Экспертный совет при "Нафтогазе" призывает предоставить госкомпании доступ к Черноморскому шельфу и Юзовской газовой площади

Окружной админсуд открыл производство по делу о смене глав правления и набсовета ПриватБанка

Несколько пунктов антикоррупционной реформы вызывают опасения у МВФ - Минфин

Кабмин Украины предлагает Раде запустить накопительную профессиональную пенсионную систему

ПОСЛЕДНЕЕ

Стоимость обеда ко Дню благодарения в США упала до минимума с 2010г, индейка подешевела на 7%

Минэкономики намерено в 2021г. зарегистрировать 10 новых географических брендов

"Укрзализныця" отменила фиксированный гарантийный взнос в $300 тыс. для транзитных ж/д перевозок

Нефть стабильна на новостях о возобновлении переговоров о стимулах в США, Brent - $44,22 за баррель

Эксперты МВФ высказали сомнение в целесообразности выпуска ВВП-варрантов Украины

Жизнеспособность каждой 7-й компании Великобритании под сомнением - опрос ONS

В Раде зарегистрирован законопроект №4400 о развитии конкуренции на газовом рынке

Правительство должно выбрать между финансированием противоэпидемических мер и другими статьями расходов – замглавы НБУ

Сеть "БРСМ-Нафта" стала топливным партнером ФК "Шахтер"

Безнадежные долги шахт за электроэнергию необходимо списать – замминистра энергетики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА