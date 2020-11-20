"Укроборонпром" хочет честных, открытых и публичных правил игры - и.о. гендиректора

В Государственном концерне "Укроборонпром" выступают за существование Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, но против вмешательства в его деятельность.

"Мы за системный подход, мы против ручного управления. Мы хотим сказать, что 36% мы занимаем в общем объеме государственного оборонного заказа. Реформа "Укроборонпрома" не равна реформе всего оборонно-промышленного комплекса, мы ее часть", - сказал и.о. генерального директора Игорь Фоменко на брифинге в пятницу.

По его словам, в последние несколько недель в адрес госконцерна проводилась информполитика "черного пиара" с обвинениями в нарушении закона и непрофессионализме.

"Мы не позволим никому нас оскорблять и унижать. Никто лучше нас не знает тех процессов, которые происходят на предприятиях "Укроборонпрома", - подчеркнул и.о. гендиректора.

Фоменко подчеркнул, что руководство госконцерна выступает за существование Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, так как этот орган является очень важным для страны и ряда других предприятий отрасли.

"Мы за то, чтобы был орган, который определяет политику в сфере ОПК… Но мы против вмешательства в нашу деятельность, мы знаем лучше, что и как должно происходить", - подчеркнул он.

И.о. гендиректора добавил, что госконцерн хочет "честных, открытых и публичных правил игры, чтобы нас понимали и принимали как надежных, достойных и отвечающих за качество партнеров".

Как сообщалось, ранее в открытом обращении госконцерн заявил, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (Минстратегпром) вопреки законодательству и стандартам управления госсобственностью с первого дня работы вмешивается в деятельность государственного концерна "Укроборонпром" в виде устных поручений и многочисленных наставлений.