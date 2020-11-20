Экономика

11:36 20.11.2020

Минэкономики намерено в 2021г. зарегистрировать 10 новых географических брендов

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Минэкономики намерено в 2021г. зарегистрировать 10 новых географических брендов

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства намерено в 2021 году зарегистрировать 10 новых географических брендов (географических указаний), сообщил замминистра Александр Романишин.

"Мы планируем еще 10 географических наименований на следующий год - это и херсонские арбузы, и карпатский мед. Это создает предпосылки для развития туризма там, где эти географические наименования регистрируются", - сказал Романишин в ходе форума "Креативная экономика" в пятницу.

Он напомнил, что в этом году были зарегистрированы географические бренды гуцульской овечьей брынзы и мелитопольской черешни.

Романишин пояснил, что такие шаги привлекают внимание туристов и инвесторов.

Как сообщалось, в 2019 году Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию правовой охраны географических указаний". Согласно ему, зарегистрированные географические указания наносятся на упаковку продукта и свидетельствуют о его высоком качестве, многолетней традиции производства и особой связи с территорией, где его производят.

Первым зарегистрированным географическим указанием, соответствующим европейским требованиям к регистрации и владеющим правом на признание в ЕС, стала гуцульская овечья брынза. Заявку на ее регистрацию подала Ассоциация производителей традиционных карпатских высокогорных сыров.

Теги: #туризм #бренды #минэкономики
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