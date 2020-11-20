Экономика

09:36 20.11.2020

Нефть стабильна на новостях о возобновлении переговоров о стимулах в США, Brent - $44,22 за баррель

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Нефть стабильна на новостях о возобновлении переговоров о стимулах в США, Brent - $44,22 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в пятницу слабо меняются после того, как стало известно о согласии лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла на возобновление переговоров о новых экономических стимулах.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:13 кв в пятницу составляет $44,22 за баррель, что на $0,02 (0,05%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,14 (0,3%) - до $44,2 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) остается на уровне закрытия предыдущих торгов - $41,74 за баррель. В четверг фьючерсы снизились в цене на $0,08 (0,2%).

Срок действия декабрьских фьючерсов на WTI истекает с закрытием торгов в пятницу. Более активные январские контракты в пятницу теряют в цене $0,02 (0,05%), торгуясь на уровне $41,88 за баррель. Накануне они подешевели на $0,11 (0,3%) - до $41,9 за баррель.

Глава демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер в четверг заявил, что Митч Макконнелл согласился возобновить переговоры с демократами о новом пакете мер поддержки американской экономики на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в стране, пишет CNBC.

В четверг в США было зарегистрировано рекордное число новых случаев заражения - 185,76 тыс., сообщает CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о введении в большинстве округов штата комендантского часа с субботы по меньшей мере до 21 декабря.

"В США на этой неделе наблюдается значительное ужесточение ограничений в различных штатах, в то время как случаи заражения вирусом бьют рекорды в преддверии традиционного праздничного сезона поездок", - отметил аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch.

Количество американцев, которые в этом году отправятся путешествовать во время каникул по случаю Дня благодарения, может упасть на 45% по сравнению с прошлым годом, несмотря на снижение цен на бензин до минимума с 2016 года для этого времени года, свидетельствуют результаты опроса GasBuddy.

Тем временем главный исполнительный директор Pfizer, сообщившей на этой неделе о 95%-й эффективности разрабатываемой совместно с BioNTech вакцины от коронавируса, Альберт Бурла заявил в эфире радиостанции NPR, что компания может подать заявку на одобрение применения вакцины в США уже в пятницу.

Теги: #цены #нефть
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