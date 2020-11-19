Экономика

19:52 19.11.2020

В Раде зарегистрирован законопроект №4400 о развитии конкуренции на газовом рынке

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В Раде зарегистрирован законопроект №4400 о развитии конкуренции на газовом рынке

Законопроект №4400 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно развития конкуренции на рынке газа и особенностей проведения биржевых аукционов по его продаже обнародован на сайте Верховной Рады в четверг.

В пояснительной записке к документу, инициатором которого является народный депутат Алексей Кучеренко (фракция "Батькивщина"), сказано, что монопольное положение НАК "Нафтогаз Украины", доля которого по итогам 2019 года составила на общегосударственном рынке природного газа более 70%, создает риски коррупционных действий со стороны должностных лиц компании и подконтрольных ей предприятий.

Указывается, в частности, что "Нафтогаз Украины" в августе 2020 года рассчитал свои свободные цены на газ для населения, которые на 13% ниже регулируемых цен, установленных правительством для теплокоммунэнерго в рамках ПСО.

"Из этого следует, что или Кабинет министров завышает цены на газ, или "Нафтогаз" реализует газ на свободном рынке, недополучая соответствующую выгоду и недоперечисливая налоги в бюджет", ‒ считают авторы законопроекта.

Кроме того, действующее законодательство не предусматривает обязанности субъектов рынка заблаговременно информировать потребителей о цене газа – до начала периода его поставки, сказано в пояснительной записке.

Еще одним недостатком рынка является отсутствие у бытовых потребителей счетчиков газа, что приводит к возникновению позитивных или негативных балансов у поставщиков и наращиванию кредиторской и дебиторской задолженностей.

Законопроект №4400 в своих ключевых положениях предусматривает, в частности, внесение следующих изменений в законы "О рынке природного газа", а также "О нефти и газе":

- обязать субъектов рынка в определенных случаях (поставщиков в рамках ПСО и "последней надежды", а также в случаях утверждения государством порядка установления цен) публиковать цены на газ для потребителей не менее чем за 5 дней до начала их действия;

- обязать госкомпании в период с 10 по 25 число текущего месяца продавать полный объем газа на следующий месяц исключительно на биржевых аукционах, при этом порядок организации и проведения биржевых аукционов, а также определения объемов газа для реализации на таких аукционах, стартовой и максимальной цены устанавливается Кабинетом министров;

- ввести ограничения на отклонения небалансов при поставках газа, а также корректировки маржинальной цены купли-продажи газа на период до завершения установки счетчиков для всех потребителей.

Теги: #газ #законопроект #рынок #конкуренция
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