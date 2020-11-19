Экономика

18:42 19.11.2020

Правительство должно выбрать между финансированием противоэпидемических мер и другими статьями расходов – замглавы НБУ

1 мин читать
Правительство должно выбрать между финансированием противоэпидемических мер и другими статьями расходов – замглавы НБУ

Правительству Украины для сохранения макростабильности необходимо выбрать между финансированием противоэпидемических мер и другими статьями бюджетных расходов, включая капитальные расходы и значительное повышение минимальной зарплаты, сообщил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб в четверг.

"Здесь, к сожалению, не обойтись без жестких шагов в фискальной сфере. Правительству необходимо выбирать между финансированием противоэпидемических мер и другими статьями бюджетных расходов (…) Да, это неприятный и сложный выбор, но его необходимо сделать ради сохранения макроэкономической стабильности", – отметил он в колонке для издания "НВ".

Сологуб также указал, что позиция НБУ остается неизменной – центробанк не планирует прямо финансировать дефицит бюджета путем покупки облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на первичном рынке.

Теги: #коронавирус #нбу #сологуб
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:43 19.11.2020
Парубий заразился коронавирусом и самоизолировался

Парубий заразился коронавирусом и самоизолировался

17:27 19.11.2020
В Дании у норок, скорее всего, исчез мутировавший штамм коронавируса - эксперты

В Дании у норок, скорее всего, исчез мутировавший штамм коронавируса - эксперты

15:29 19.11.2020
В КС заявляют, что судьи продолжают работу на самоизоляции, заседания возобновятся сразу после завершения лечения при наличии кворума

В КС заявляют, что судьи продолжают работу на самоизоляции, заседания возобновятся сразу после завершения лечения при наличии кворума

15:15 19.11.2020
Сербский патриарх умер от коронавируса – СМИ

Сербский патриарх умер от коронавируса – СМИ

14:15 19.11.2020
Система тестирования не позволяет контролировать ситуацию с COVID-19, в Украине нужен полный локдаун - KSE

Система тестирования не позволяет контролировать ситуацию с COVID-19, в Украине нужен полный локдаун - KSE

14:14 19.11.2020
Фабрика "ТК-Медзащита" работает со 100%-й загрузкой, несмотря на упущенный из-за запрета экспорта рынок Европы

Фабрика "ТК-Медзащита" работает со 100%-й загрузкой, несмотря на упущенный из-за запрета экспорта рынок Европы

13:54 19.11.2020
Полевые госпитали не решат проблему дефицита реанимационных коек для пациентов с COVID-19– KSE

Полевые госпитали не решат проблему дефицита реанимационных коек для пациентов с COVID-19– KSE

13:33 19.11.2020
Локдауны в странах Европы необязательны, достаточно всем носить маски - ВОЗ

Локдауны в странах Европы необязательны, достаточно всем носить маски - ВОЗ

13:24 19.11.2020
Свои опасения и страх от COVID-19 власти стараются перенести на людей - мнение

Свои опасения и страх от COVID-19 власти стараются перенести на людей - мнение

12:59 19.11.2020
ВОЗ продолжает контакты с РФ по поводу вакцины "Спутник V"

ВОЗ продолжает контакты с РФ по поводу вакцины "Спутник V"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экспертный совет при "Нафтогазе" призывает предоставить госкомпании доступ к Черноморскому шельфу и Юзовской газовой площади

Окружной админсуд открыл производство по делу о смене глав правления и набсовета ПриватБанка

Несколько пунктов антикоррупционной реформы вызывают опасения у МВФ - Минфин

Кабмин Украины предлагает Раде запустить накопительную профессиональную пенсионную систему

Экс-глава Минфина Уманский призывает к публичному секвестру госбюджета-2020 примерно на 100 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Сеть "БРСМ-Нафта" стала топливным партнером ФК "Шахтер"

Безнадежные долги шахт за электроэнергию необходимо списать – замминистра энергетики

Страны мира столкнулись с "долговым цунами" на фоне пандемии коронавируса - исследование

Сервис доставки продуктов Zakaz.ua начал сотрудничество с "Новой Поштой"

Экспорт швейцарских часов в октябре снизился на 7,1%, с начала года - на рекордные 25,8%

"Нафтогазбезпека" переобъявит вызвавший возмущение на рынке тендер по закупке услуг облачной инфраструктуры

Экспертный совет при "Нафтогазе" призывает предоставить госкомпании доступ к Черноморскому шельфу и Юзовской газовой площади

"Центрэнерго" намерено передать объекты социальной инфраструктуры местным советам

Нефть продолжает дорожать после данных о запасах в США, Brent - $44,45 за баррель

"Эпицентр К" открывает обновленный ТЦ с drive-in и продуктовым супермаркетом во Львове

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА