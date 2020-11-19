Правительство должно выбрать между финансированием противоэпидемических мер и другими статьями расходов – замглавы НБУ

Правительству Украины для сохранения макростабильности необходимо выбрать между финансированием противоэпидемических мер и другими статьями бюджетных расходов, включая капитальные расходы и значительное повышение минимальной зарплаты, сообщил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб в четверг.

"Здесь, к сожалению, не обойтись без жестких шагов в фискальной сфере. Правительству необходимо выбирать между финансированием противоэпидемических мер и другими статьями бюджетных расходов (…) Да, это неприятный и сложный выбор, но его необходимо сделать ради сохранения макроэкономической стабильности", – отметил он в колонке для издания "НВ".

Сологуб также указал, что позиция НБУ остается неизменной – центробанк не планирует прямо финансировать дефицит бюджета путем покупки облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на первичном рынке.