Экономика

11:53 19.11.2020

Сервис доставки продуктов Zakaz.ua начал сотрудничество с "Новой Поштой"

2 мин читать
Сервис доставки продуктов Zakaz.ua начал сотрудничество с "Новой Поштой"

Украинская компания Zakaz (сервис доставки продуктов Zakaz.ua) запустил доставку продуктов длительного хранения в отделения логистической компании "Нова Пошта".

Как сообщила компания в четверг, сейчас эта опция доступна при покупке продуктов длительного срока хранения в супермаркете NOVUS.

"Мы хотим, чтобы нашим сервисом могли воспользоваться жители и небольших городов и сел по всей Украине. Воплотить в жизнь наши планы по охвату всех регионов нам помог наш новый партнер – компания "Нова Пошта", которая уже готова доставлять широкий ассортимент товаров супермаркета NOVUS каждому жителю страны", – цитируется в сообщении CEO сервиса Zakaz.ua Андрей Курский.

Чтобы предотвратить порчу продуктов во время пересылки, Zakaz.ua ввел определенные ограничения по позициям, которые могут быть отправлены по почте. К ним относятся: овощи и фрукты, которые легко повреждаются (бананы, томаты и др.), свежие грибы, непастеризованное молоко, торты и пирожные, свежие и замороженные мясо и рыба, а также габаритные товары и бокалы для напитков.

"Наши отделения и почтоматы находятся в шаговой доступности, а уровень автоматизации процессов "Нова Пошта" позволяет получать посылки за считанные секунды. Поэтому заказывая продукты онлайн с доставкой "Нова Пошта", клиенты могут минимизировать свои контакты с внешним миром и не подвергать себя опасности во время пандемии", - отмечает СЕО "Нова Пошта" Александр Бульба.

Стоимость доставки стартует от 67 грн и зависит от веса и габаритов уже упакованных продуктов, которые будут собраны и отправлены день в день. Срок доставки составит 1-3 дня, в зависимости от пункта назначения.

Zakaz.ua работает на рынке Украины с 2010 года, предоставляя услуги заказа и доставки продуктов питания от крупнейших розничных продуктовых сетей Украины: Metro, "Ашан", Novus, "МегаМаркет", "Фуршет", "Таврия В", "Восторг" и Varus. В настоящее время присутствует в 15 городах Украины, а также в Молдове (Кишинев) и Узбекистане (Ташкент).

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из более 6 тыс. отделений по всей стране.

Группа "Нова Пошта" предоставляет клиентам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В группу входят украинские и зарубежные компании, в том числе "Нова Пошта", "НП Логистик", "Пост Финанс" (система Forpost) и "Нова Пошта Глобал".

Источник: https://www.facebook.com/Zakaz.ua/posts/3436939963062590

Теги: #нова_пошта #продукты #доставка #zakazua
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:24 17.11.2020
"Нова Пошта" дополнительно ищет 2,5 тыс. сотрудников по всей стране

"Нова Пошта" дополнительно ищет 2,5 тыс. сотрудников по всей стране

12:20 16.11.2020
На НСК "Олимпийский" открыли спортивную площадку "Новой почты"

На НСК "Олимпийский" открыли спортивную площадку "Новой почты"

13:53 12.11.2020
Уличные администраторы "Нова Пошта" за 4 мес. выдали клиентам 2 млн посылок и продолжат работу на постоянной основе

Уличные администраторы "Нова Пошта" за 4 мес. выдали клиентам 2 млн посылок и продолжат работу на постоянной основе

11:45 10.11.2020
"Нова Пошта" добавила возможность автоматической оплаты за посылку

"Нова Пошта" добавила возможность автоматической оплаты за посылку

18:55 06.11.2020
"Нова Пошта" открыла отделение в г. Счастье на линии разграничения

"Нова Пошта" открыла отделение в г. Счастье на линии разграничения

01:11 04.11.2020
Почтовая служба США не успеет доставить избирательные бюллетени из десятков округов в день выборов

Почтовая служба США не успеет доставить избирательные бюллетени из десятков округов в день выборов

11:07 29.10.2020
"Пост Финанс" и Ощадбанк внедрили верификацию клиентов "Нова Пошта" по ID-карте через POS-терминалы

"Пост Финанс" и Ощадбанк внедрили верификацию клиентов "Нова Пошта" по ID-карте через POS-терминалы

15:41 23.10.2020
Сервис доставки Glovo в Украине вышел на безубыточность, цены повышать не планирует

Сервис доставки Glovo в Украине вышел на безубыточность, цены повышать не планирует

13:25 21.10.2020
"Нова Пошта" проведет полумарафон в Николаеве 1 ноября и призывает преодолеть дистанцию за тех, кто не может бегать

"Нова Пошта" проведет полумарафон в Николаеве 1 ноября и призывает преодолеть дистанцию за тех, кто не может бегать

19:22 20.10.2020
В Циндао будут проверять импортные замороженные продукты после обнаружения живого вируса COVID-19 на упаковке трески

В Циндао будут проверять импортные замороженные продукты после обнаружения живого вируса COVID-19 на упаковке трески

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экспертный совет при "Нафтогазе" призывает предоставить госкомпании доступ к Черноморскому шельфу и Юзовской газовой площади

Окружной админсуд открыл производство по делу о смене глав правления и набсовета ПриватБанка

Несколько пунктов антикоррупционной реформы вызывают опасения у МВФ - Минфин

Кабмин Украины предлагает Раде запустить накопительную профессиональную пенсионную систему

Экс-глава Минфина Уманский призывает к публичному секвестру госбюджета-2020 примерно на 100 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Экспорт швейцарских часов в октябре снизился на 7,1%, с начала года - на рекордные 25,8%

"Нафтогазбезпека" переобъявит вызвавший возмущение на рынке тендер по закупке услуг облачной инфраструктуры

Экспертный совет при "Нафтогазе" призывает предоставить госкомпании доступ к Черноморскому шельфу и Юзовской газовой площади

"Центрэнерго" намерено передать объекты социальной инфраструктуры местным советам

Нефть продолжает дорожать после данных о запасах в США, Brent - $44,45 за баррель

"Эпицентр К" открывает обновленный ТЦ с drive-in и продуктовым супермаркетом во Львове

Минфин отрицает возможность погашения долгов перед ВИЭ за счет ОВГЗ

Окружной админсуд открыл производство по делу о смене глав правления и набсовета ПриватБанка

Кабмин предлагает запустить с 2021г накопительную профессиональную пенсионную систему – законопроект

"Метинвест" с аффилированными компаниями стал собственником 100% акций "Запорожогнеупора" в результате процедуры squeeze-out

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА