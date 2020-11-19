Сервис доставки продуктов Zakaz.ua начал сотрудничество с "Новой Поштой"

Украинская компания Zakaz (сервис доставки продуктов Zakaz.ua) запустил доставку продуктов длительного хранения в отделения логистической компании "Нова Пошта".

Как сообщила компания в четверг, сейчас эта опция доступна при покупке продуктов длительного срока хранения в супермаркете NOVUS.

"Мы хотим, чтобы нашим сервисом могли воспользоваться жители и небольших городов и сел по всей Украине. Воплотить в жизнь наши планы по охвату всех регионов нам помог наш новый партнер – компания "Нова Пошта", которая уже готова доставлять широкий ассортимент товаров супермаркета NOVUS каждому жителю страны", – цитируется в сообщении CEO сервиса Zakaz.ua Андрей Курский.

Чтобы предотвратить порчу продуктов во время пересылки, Zakaz.ua ввел определенные ограничения по позициям, которые могут быть отправлены по почте. К ним относятся: овощи и фрукты, которые легко повреждаются (бананы, томаты и др.), свежие грибы, непастеризованное молоко, торты и пирожные, свежие и замороженные мясо и рыба, а также габаритные товары и бокалы для напитков.

"Наши отделения и почтоматы находятся в шаговой доступности, а уровень автоматизации процессов "Нова Пошта" позволяет получать посылки за считанные секунды. Поэтому заказывая продукты онлайн с доставкой "Нова Пошта", клиенты могут минимизировать свои контакты с внешним миром и не подвергать себя опасности во время пандемии", - отмечает СЕО "Нова Пошта" Александр Бульба.

Стоимость доставки стартует от 67 грн и зависит от веса и габаритов уже упакованных продуктов, которые будут собраны и отправлены день в день. Срок доставки составит 1-3 дня, в зависимости от пункта назначения.

Zakaz.ua работает на рынке Украины с 2010 года, предоставляя услуги заказа и доставки продуктов питания от крупнейших розничных продуктовых сетей Украины: Metro, "Ашан", Novus, "МегаМаркет", "Фуршет", "Таврия В", "Восторг" и Varus. В настоящее время присутствует в 15 городах Украины, а также в Молдове (Кишинев) и Узбекистане (Ташкент).

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из более 6 тыс. отделений по всей стране.

Группа "Нова Пошта" предоставляет клиентам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В группу входят украинские и зарубежные компании, в том числе "Нова Пошта", "НП Логистик", "Пост Финанс" (система Forpost) и "Нова Пошта Глобал".

Источник: https://www.facebook.com/Zakaz.ua/posts/3436939963062590