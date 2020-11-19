Экспорт швейцарских часов в октябре снизился на 7,1%, с начала года - на рекордные 25,8%

Экспорт швейцарских часов за десять месяцев 2020 года рухнул на 25,8% - это самое резкое падение, зафиксированное за последние 80 лет, свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности.

В октябре экспорт сократился по итогам девятого месяца подряд, однако темпы снижения замедлились по сравнению с предыдущими месяцами.

Объем экспорта уменьшился на 7,1%, до 1,88 млрд швейцарских франков ($2 млрд). Для сравнения: в сентябре было отмечено снижение на 12%, в августе - на 11,9%.

Поставки швейцарских часов в Китай в октябре выросли на 15,1%, в Гонконг - на 3,5%, в США - упали на 5,3%, в Великобританию - на 8,1%, в Японию - на 17,4%, в Сингапур - на 4,8%.

Экспорт часов резко сократился в страны Европы: в Германию - на 17,3%, во Францию - на 38,6%, в Италию - на 25,5%, в Испанию - на 27,6%.

Объем швейцарского экспорта в целом в октябре уменьшился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем - до 17,8 млрд франков. Швейцария сократила поставки за рубеж химической продукции и фармпрепаратов, а также продуктов питания и напитков. Экспорт снизился в Китай, США и Сингапур.

Объем швейцарского импорта в октябре упал на 3,3% относительно сентября - до 14,9 млрд франков. Страна сократила закупки в государствах еврозоны, Японии и США, увеличив при этом импорт из Китая, Гонконга и Великобритании.

Профицит торгового баланса Швейцарии в прошлом месяце вырос до 2,9 млрд франков с 2,4 млрд франков в сентябре. За десять месяцев текущего года профицит составил 28,5 млрд франков по сравнению с 21,1 млрд франков годом ранее.