Экономика

10:11 19.11.2020

"Нафтогазбезпека" переобъявит вызвавший возмущение на рынке тендер по закупке услуг облачной инфраструктуры

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"Нафтогазбезпека" переобъявит вызвавший возмущение на рынке тендер по закупке услуг облачной инфраструктуры

"Нафтогазбезпека", дочернее предприятие группы "Нафтогаз", решило аннулировать результаты ранее проведенного тендера по закупке услуг по предоставлению в пользование облачной инфраструктуры и размещения серверного оборудования (от 9 октября 2020 года), участники которого жаловались на его непрозрачность.

"После консультаций с ведущими поставщиками услуг облачно-вычислительной инфраструктуры в Украине ГП "Нафтогазбезпека" отменило результаты недавно проведенной закупки услуг на электронной площадке zakupki.prom.ua (услуги по предоставлению в пользование облачной вычислительной инфраструктуры и размещения серверного оборудования) и планирует провести тендер заново", - отмечается в сообщении компании, размещенном на ее странице в Facebook в среду вечером.

В "Нафтогазбезпеке" отметили, что одним из требований технического задания тендера было обязательное наличие сертификата о соответствии, выданного производителем программного обеспечения Splunk, которое, по информации ГП, на рынке назвали дискриминационным фактором, уменьшающим эффективность закупки.

После проведения консультаций и учитывая большой интерес к данным торгам со стороны ключевых поставщиков облачных услуг в "Нафтогазбезпеке" заявили о расторжении предварительного договора с победителем тендера по взаимному согласию сторон; а также об объявлении новой закупки услуг с одновременным внесением изменений в тендерную документацию (технические требования к закупке и квалификации участников), чтобы устранить спорное требование к закупке.

Помимо этого, "Нафтогазбезпека" решила расширить состав внутренней рабочей группы по закупке таких облачных решений и привлечь дополнительных специалистов по информационным технологиям группы "Нафтогаз".

В компании ожидают, что такое решение позволит расширить круг потенциальных участников и повысит эффективность закупки.

В "Нафтогазбезпеке" также сообщили, что "Нафтогаз" начал широкомасштабное обновление информационных сервисов компаний группы и переход на использование "облачных" технологий.

"Группа заинтересована в прозрачной закупке этих услуг с качественно подготовленной документацией в соответствии с требованиями обновленной системы закупок", - подчеркнули в "Нафтогазбезпеке".

Как сообщалось, украинский оператор облачных услуг и ЦОД De Novo планировал оспорить конкурс "Нафтогазбезпеки" по закупке облачных услуг.

"Этот тендер выглядит просто эталонным схематозом - приятно смотреть на живость людей старой закалки. Хотя грубость исполнения говорит о частичной потере квалификации. Наша компания готовит жалобу на имя руководства "Нафтогаза", - сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор компании DeNovo Максим Агеев.

Еще один украинский облачный оператор компания GigaCloud заявил о подлоге тендерной документации одним из участников тендера, а также о завышении стоимости тендера организатором.

"В "официальном сертификате Splunk", предоставленном "Хостинг-Х", указывался идентификатор тендера, для которого он был выдан. А ведь он был объявлен в октябре 2020 года – через пять месяцев после увольнения той, что его якобы подписала. Очевидный подлог тендерной документации", - подчеркнул СЕО GigaCloud Артем Коханевич в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он также заявил, что "Нефтегазбезпека" потребовала у GigaCloud подготовить обоснование аномально низкой цены предложения компании, который по формату закупки поставщик не обязан предоставлять, а заказчик не имеет права требовать.

Указанный тендер был объявлен ГП "Нефтегазбезпека" 9 октября 2020 года со сроком подачи предложений до 26 октября 2020 года. Ожидаемая стоимость услуги - 73,602 млн грн (с НДС). Среди указанных заказчиком услуг, закупаемых сроком на три года - услуги по пользованию облачной инфраструктурой (в т.ч. доступ к оперативной памяти объемом 3,8 тыс. ГБ, доступ к жестким дискам двух типов продуктивности на 62ТБ и 144ТБ, доступ к интернету на скорости 1,5 Гбит/сек, 5 внешних IP-адресов и 4 канала передачи данных между ЦОДами), аренда одного серверного шкафа с максимальной суммарной мощностью оборудования до 6КВт, а также услуги резервного копирования и восстановления информации объемом 72 ТБ с семидневным сроком хранения для ежедневных копий и 28-дневным сроком для еженедельных копий.

Источник: https://www.facebook.com/NaftogazGroup/posts/3595434113869681

Теги: #тендер #нафтогазбезпека
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