Экспертный совет при "Нафтогазе" призывает предоставить госкомпании доступ к Черноморскому шельфу и Юзовской газовой площади

Экспертный совет дивизиона "Разведка и добыча" группы "Нафтогаз" обратился к правительству с письмом о необходимости предоставить компании доступ к геологической разведке крупных перспективных нефтегазовых участков Украины, среди которых Черноморский шельф и Юзовская площадь.

Как говорится в письме, копия которого передана агентству "Интерфакс-Украина", если "Нафтогаз" продолжит работать исключительно на имеющихся активах, не получая доступ к новым крупных месторождениям, то уже через 10 лет добыча газа может уменьшиться с текущих 14,1 млрд куб. м до 5,1 млрд куб. м.

"Уменьшение добычи приведет к снижению производственной деятельности компании, произойдет сокращение и прекратится процесс подготовки высококвалифицированных работников (...) сократится объем привлечения смежных отраслей промышленности", – отмечается в документе, авторы которого указывают, что один работник газодобывающей компании привлекает к своей работе около 18 работников смежных отраслей.

Эксперты отмечают, что причина такой ситуации в том, что запасы месторождений дочки "Нафтогаза" "Укргазвыдобування" истощены на 80-85%, а 56 специальных разрешений на участки, которые находятся на этапе разведки, не дадут значительного прироста добычи и не смогут компенсировать природного падения добычи газа.

"Наращивание добычи углеводородов из имеющихся выработанных месторождений и участков "Укргазвыдобування" однозначно невозможно. Единственным путем увеличения добычи является открытие новых крупных месторождений, в частности, на шельфе и месторождений нефти и газа плотных коллекторов", - утверждает Экспертный совет.

В частности, в письме говорится о необходимости предоставления "Нафтогазу" права на геологическое изучение и поисково-разведывательную деятельность на украинской части Черного моря и нетрадиционных залежей на Юзовской площади, "которые не разведываются и не разрабатываются из-за неэффективной государственной политики, которая проводилась в этом направлении за весь период независимости Украины".

Учитывая капиталоемкость проектов по сравнению с традиционными месторождениями, Экспертный совет также просит создать благоприятные экономические условия. "Необходимо создать фискальные стимулы для разработки шельфа Черного моря, нетрадиционных и трудноизвлекаемых залежей углеводородов, а также проводить взвешенную дивидендную политику в отношении НАК "Нафтогаз Украины", - отмечают авторы письма.

Эксперты также указали на необходимость создания благоприятных условий для изучения Карпатского региона и разблокировки Минприроды неразведанных участков на суше, к работе на которых может быть привлечено "Укргазвыдобування".

"Нафтогаз" создал новый совещательный орган - Экспертный совет – в рамках процесса разработки стратегии развития собственной ресурсной базы. В него, по данным компании, вошли 11 ведущих отечественных ученых и практиков в сферах геологоразведки и добычи. Среди экспертов, в частности, экс-руководитель "Укргазвыдобування" Илья Рыбчич, академик НАН Украины Александр Лукин и директор НТП "Буровая техника" Виталий Витрик.