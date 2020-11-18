Экономика

18:53 18.11.2020

"Центрэнерго" намерено передать объекты социальной инфраструктуры местным советам

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"Центрэнерго" намерено передать объекты социальной инфраструктуры местным советам

ПАО "Центрэнерго" обратилось к органам местной власти на территориях присутствия теплоэлектростанций компании с просьбой принять на баланс объекты социальной инфраструктуры компании.

"Учитывая важную социальную составляющую непрофильных активов компании для местных громад, мы обращаемся в органы местного самоуправления и исполнительной власти населенных пунктов и областей, где расположены теплоэлектростанции, с предложением принять указанные объекты на баланс местных советов и обеспечить их дальнейшее бесперебойное функционирование и использование по назначению", - говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.

ПАО обосновывает свою просьбу подготовкой энергогенерирующей компании к приватизации, в ходе которой "Центрэнерго" реализует стратегические задачи по выходу на инвестиционно привлекательный уровень, в частности, ведет работу по сокращению убытков. "Особое внимание направлено на непрофильные активы компании - гостиницы, общежития, столовые, спорткомплексы и т.п. в городах-спутниках ТЭС. Как правило, большинство этих объектов являются единственной социальной инфраструктурой таких городов", ‒ подчеркивают в ПАО.

По информации компании, ее убытки по обслуживанию этих объектов, с начала 2018 года, составили 212 млн грн. При этом "Центрэнерго" за указанный период уплатило 2 млрд 109 млн грн налогов и сборов.

"Учитывая финансовую ситуацию, спровоцированную изменениями на рынке электроэнергии, а также обязательства государственной энергогенерирующей компании по подготовке к приватизации, дальнейшие убытки таких размеров недопустимы для деятельности ПАО "Центрэнерго", ‒ заявили в компании.

Как сообщалось, глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко ранее заявлял о планах приватизировать "Центрэнерго" во втором квартале 2021 года.

По результатам 9 мес. 2020 года чистый убыток "Центрэнерго" составил 163 млн грн.

Теги: #тэс #баланс #центрэнерго
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