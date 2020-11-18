Экономика

18:43 18.11.2020

"Эпицентр К" открывает обновленный ТЦ с drive-in и продуктовым супермаркетом во Львове

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"Эпицентр К" открывает обновленный ТЦ с drive-in и продуктовым супермаркетом во Львове

ООО "Эпицентр К" (Киев) планирует 19 ноября открыть обновленный торговый центр "Эпицентр" по ул. Городоцкой во Львове с drive-in ареной площадью 11,1 тыс. кв. м и продовольственным супермаркетом, сообщила пресс-служба группы в среду.

"В обновленном львовском "Эпицентре" появится хаб доставки и drive арена – открытая площадка со строительными материалами. Это по сути отдельная торговая территория площадью 11,1 тыс. кв. м, на которую можно заехать непосредственно на автомобиле и загрузить нужный товар, не оставляя авто на паркинге. В Украине в сети "Эпицентр" – это первый опыт строительства подобной площадки", – говорится в пресс-релизе.

В обновленном ТЦ также откроется продовольственный FOOD Market площадью 850 кв. м с собственный мясным и рыбным цехом, а также пекарней. Среди других крупных отделов в формате shop-in-shop – "Центр мебели" (2,8 тыс. кв. м), "Галереи ДЕКО" (2,7 тыс. кв. м), Intersport (1,8 тыс. кв. м), E.PIC (товары для детей, 1,4 тыс. кв. м), "ЦЕ ТЕ" (Центр техники, 1,1 тыс. кв. м).

Кроме того, в ТЦ откроется обновленный Центр выдачи онлайн-заказов с адресной системой хранения. Инфраструктура также включает 10 касс самообслуживания.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на август 2020 года сеть насчитывает 62 ТЦ в Украине.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.

Теги: #недвижимость #львов #эпицентр
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