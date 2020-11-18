Экономика

18:04 18.11.2020

Минфин отрицает возможность погашения долгов перед ВИЭ за счет ОВГЗ

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Минфин отрицает возможность погашения долгов перед ВИЭ за счет ОВГЗ

Министерство финансов не рассматривает выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для погашения части накопленной задолженности перед производителями "зеленой" электроэнергии, рассказал в интервью изданию "Корреспондент" замминистра финансов Юрий Драганчук.

"ОВГЗ точно не будет. Мы смотрим на разные варианты кредитной поддержки "Укрэнерго". Это будут либо госбанки, либо международные доноры", – отметил он.

По словам Драганчука, министерство сейчас ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и другими международными донорами, которые рассматривают дополнительное финансирование НЭК "Укрэнерго".

"У нас есть план, каким образом в следующем году закрыть этот дефицит по НЭК, что в свою очередь схлопнет все кольцо взаимных обязательств. "Зеленка" тоже ведь закредитована в основном в украинских госбанках и в ЕБРР. Используя корректные инструменты финансирования "Укрэнерго", мы разрываем этот порочный круг", – резюмировал замминистра финансов.

Как сообщалось, послы более десяти иностранных государств в Украине, чей бизнес инвестировал в украинский сектор возобновляемой энергетики около EUR2 млрд, призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля обеспечить полное погашение долгов перед ними по "зеленому" тарифу, в частности путем прямых выплат из бюджета и выпуска ОВГЗ.

Ранее Американская торговая палата в Украине призвала правительство и парламент ускорить принятие законопроекта №4151 о выпуске ОВГЗ для погашения части накопленной задолженности и обеспечения текущих платежей производителей "зеленой" электроэнергии.

Согласно законопроекту №4151, предлагается выпустить облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале этого года части долга и других расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Для этого предусматривается увеличение предельного размера дефицита госбюджета-2020 с 298,4 млрд грн до 318 млрд грн.

По состоянию на 11 ноября, уровень расчетов ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") перед производителями э/э из ВИЭ достиг 40,6%. В январе-феврале и августе предприятие полностью рассчиталось за произведенную ВИЭ электроэнергию, в марте этот показатель составил 47%, апреле-мае – 5%, июне – 4%, июле – 3,5%, октябре – 5,2%. 16 ноября "ГарПок" сообщил также о полных расчетах за сентябрь.

Теги: #виэ #овгз #минфин
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