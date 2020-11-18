Окружной админсуд открыл производство по делу о смене глав правления и набсовета ПриватБанка

Окружной административный суд Киева (ОАСК) опять открыл производство по делу о смене главы правления ПриватБанка Петра Крумханзла и главы наблюдательного совета финучреждения Шэроны Иски.

Согласно сообщению пресс-службы суда в среду, суд просят признать противоправной бездеятельность Нацбанка, который не направил в набсовет банка требование о замене Крумханзла и Иски. В этой связи истец просит ОАСК обязать НБУ направить в Приватбанк требование об увольнении соответствующих руководителей за необеспечение ими, по мнению истца, надлежащего выполнения своих должностных обязанностей, что привело к нарушению банком требований законодательства.

Как сообщалось, 4 мая Печерский райсуд Киева отказал в удовлетворении иска профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка о прекращении полномочий председателя правления Петра Крумханзла.

ОАСК в июне открыл производство по делу о смене главы и членов набсовета ПриватБанка.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 октября 2020 года по размеру общих активов занимал 1-е место (600,15 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.

Источник: http://oask.gov.ua/node/4682