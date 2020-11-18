Кабмин предлагает запустить с 2021г накопительную профессиональную пенсионную систему – законопроект

Правительство Украины внесет в Раду законопроект о введении накопительной профессиональной пенсионной системы (НППС) для занятых на вредных производствах работников в возрасте до 35 лет, имеющих право на льготную пенсию, за счет повышения ставки единого соцвзноса для таких работодателей на 7% или 15%.

"Приблизительный объем средств для такой накопительной системы составит 2-3 млрд грн в год", – сказал, представляя документ, премьер-министр Денис Шмыгаль.

Законопроект предусматривает три профессиональных пенсионных программы. Программа №1 дает право на получение пенсионных выплат после 50 лет при работе по "списку №1" от 10 лет у мужчин и от 7,5 лет у женщин, программа №2 – после 55 лет и работе по "списку №2" от 12,5 лет у мужчин и от 10 лет у женщин.

Программа №3 дает возможность добровольно вступить в НППС на условиях, определенных в коллективных договорах и на получение пенсионных выплат по достижении 55 лет.

По программе №1 работодателям придеться дополнительно к 22% ЕСВ платить еще 15%, в программе №2 – 7%, в программе №3 – от 3% по согласованию с работниками.

Согласно законопроекту, страховые взносы, которые поступят за участников НППС, Пенсионный фонд Украины будет направлять в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и страховые компании (СК), авторизированные Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Участники системы смогут самостоятельно выбирать НПФ и СК (принцип "пенсионные средства ходят за участником"), однако если они на протяжении трех месяцев не сделали выбора, то НПФ будет определен автоматически по порядку Пенсионного фонда Украины.

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что эта реформа позволит также решить проблему долгов предприятий перед Пенсионным фондом по выплате льготных пенсий. По ее словам, с 2008 года этот долг вырос с 1 млрд грн до 15 млрд грн на октябрь этого года, ежегодно увеличиваясь на 1,5 млрд грн. "Из 10 предприятий 8 не возмещают", – заявила министр.

По ее словам, предприятиям-должникам будет дано право уплатить этот долг с рассрочкой в 5 лет.

В пояснительной записке уточняется, что речь идет о 8 тыс. должниках, 2,5 тыс. из которых уже экономически неактивны.

Ранее Минсоцполитики оценивало число работников, которые подпадут под действие НППС, более чем в 135 тыс. человек.

Министерство также отмечало, что плюсом перехода к фондированной системе пенсионного обеспечения, где будущие пенсионные выплаты работникам будут обеспечены пенсионными активами, является отделение таких активов от деятельности предприятий, а также возможность наследования таких средств. Помимо того работодатели вышеуказанных категорий работников, которые сегодня в значительном объеме осуществляют возмещения расходов на выплату и доставку льготных пенсий, будут платить только за фактически работающих сотрудников и смогут сэкономить. В то же время при отсутствии сегодня у предприятия таких пенсионеров расходы работодателя возрастут, указывается в документе.

Законопроект предусматривает запуск НППС с 1 января 2021 года, однако на заседании Кабмина было высказано сомнение, что это возможно сделать в такие короткие сроки.