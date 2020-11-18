Экономика

16:44 18.11.2020

"Метинвест" с аффилированными компаниями стал собственником 100% акций "Запорожогнеупора" в результате процедуры squeeze-out

3 мин читать
"Метинвест" с аффилированными компаниями стал собственником 100% акций "Запорожогнеупора" в результате процедуры squeeze-out

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", вместе с аффилированными структурами стал собственником 100% акций ЧАО "Запорожогнеупор", крупнейшего в Украине предприятия по производству огнеупорных изделий, в результате процедуры squeeze-out.

"Действительно, группа "Метинвест", совместно с "Запорожсталью" и другой компанией стали собственником 100% акций", - подтвердили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе группы.

Как сообщалось, кипрская Barlenco Ltd., аффилированная с группой "Метинвест", в августе текущего года направила миноритариям ЧАО "Запорожогнеупор" безотзывные предложения о принудительном выкупе акций (squeeze-out) по цене 20 грн за каждую при их номинальной стоимости 13 грн.

При этом, по данным "Запорожогнеупора" на 17 ноября 2020 года, доля Barlenco Ltd. возросла с 0,413379% до 5,404338%.

Ранее сообщалось, что Metinvest нарастил свою долю в ЧАО "Запорожогнеупор" до 50,79%.

Barlenco Ltd 6 июля 2020 года в соответствии с законом "Об акционерных обществах" заявила о намерении воспользоваться правом на принудительный выкуп акций (squeeze-out) у миноритариев ЧАО "Запорожогнеупор". При этом "Запорожогнеупор" 6 июля получил уведомление от акционеров о достижении доминирующего контрольного пакета акций ЧАО, которое произошло 3 июля 2020г.

"Между компанией Metinvest B.V., ПАО "Запорожский металлургический комбинат " Запорожсталь" и компанией Barlenco Ltd. заключен договор, согласно которому Barlenco Ltd. выступает субъектом реализации прав, предусмотренных ст. 65 закона "Об акционерных обществах" для заявления требования (о выкупе акций миноритариев – ИФ)", - констатировалось тогда в сообщении.

Согласно документу, Metinvest B.V. (Нидерланды) до достижения доминирующего контрольного пакета акций общества принадлежало 2 млн 650,697 тыс. шт. акций, что составляло 45,385539% от общего количества акций (уставного капитала) "Запорожогнеупора", меткомбинату "Запорожсталь" – 2 млн 874,068 тыс. шт. акций (49,210123% УК) и кипрская компания Barlenco Ltd. не владела акциями предприятия.

После обретения статуса владельца доминирующего пакета акций доли Metinvest B.V. и "Запорожстали" сохранились такими же (2 млн 650,697 тыс. шт. акций, или 45,385539%, и 2 млн 874,068 тыс. шт. акций, или 49,210123% соответственно). При этом Barlenco Ltd. стала владельцем 24,143 тыс. шт. акций, что составляет 0,413379% УК.

И уточнялось, что тогда в совокупности группе "Метинвест" прямо и опосредовано принадлежало 95,009040% акций ЧАО "Запорожогнеупор".

Также отмечалось, что самая высокая цена акции, по которой заявитель требования, его аффилированные лица или третьи лица, действующие совместно с ним, покупали акции ЧАО в течение 12 месяцев, предшествующих дате приобретения доминирующего контрольного пакета акций – 20 грн за одну простую именную акцию ЧАО "Запорожогнеупор".

В группе "Метинвест" тогда агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили планы о выкупе акций у миноритариев.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний. Его основные акционеры – группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

"Запорожогнеупор" - крупнейшее в Украине предприятие по производству огнеупорных изделий и материалов высокого качества. Производит шамотные, муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые, периклазовые, периклазохромитовые изделия, карбидокремниевые электронагреватели и неформованные огнеупорные материалы. Продукция предприятия широко используется в Украине, а также в странах СНГ, Европы, Азии и Африки.

Теги: #запорожогнеупор #метинвест
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:48 17.11.2020
"Метинвест" выплатила очередной купон по еврооблигациям-2029 на $19,4 млн

"Метинвест" выплатила очередной купон по еврооблигациям-2029 на $19,4 млн

02:36 15.11.2020
"Запорожсталь" и другие предприятия "Метинвеста" на акции "Спасем Днепр вместе!" высадили 600 деревьев и выпустили 2 тонны рыб

"Запорожсталь" и другие предприятия "Метинвеста" на акции "Спасем Днепр вместе!" высадили 600 деревьев и выпустили 2 тонны рыб

18:58 27.10.2020
"Метинвест" за 10 лет инвестировал в экопроекты более $344 млн, намерен вложить в них до 2025г еще $413 млн - гендиректор

"Метинвест" за 10 лет инвестировал в экопроекты более $344 млн, намерен вложить в них до 2025г еще $413 млн - гендиректор

21:44 26.10.2020
"Метинвест" на ММК им. Ильича завершает реконструкцию на более $150 млн несмотря на пандемию коронавируса

"Метинвест" на ММК им. Ильича завершает реконструкцию на более $150 млн несмотря на пандемию коронавируса

10:02 26.10.2020
"Метинвест" направит 17 млн грн на оборудование в Мариуполе коек с доступом кислорода в стационарах для лечения больных COVID-19

"Метинвест" направит 17 млн грн на оборудование в Мариуполе коек с доступом кислорода в стационарах для лечения больных COVID-19

16:42 24.10.2020
"Метинвест" направит 17 млн грн на оборудование в Мариуполе коек с доступом кислорода в стационарах для лечения больных COVID-19

"Метинвест" направит 17 млн грн на оборудование в Мариуполе коек с доступом кислорода в стационарах для лечения больных COVID-19

16:18 24.10.2020
"Метинвест" направит 17 млн грн на оборудование в Мариуполе коек с доступом кислорода в стационарах для лечения больных COVID-19

"Метинвест" направит 17 млн грн на оборудование в Мариуполе коек с доступом кислорода в стационарах для лечения больных COVID-19

18:12 22.10.2020
"Метинвест" увеличил прямую долю в ДКХЗ с 73,37% до 97% и выкупит акции у миноритариев по процедуре squeeze-out

"Метинвест" увеличил прямую долю в ДКХЗ с 73,37% до 97% и выкупит акции у миноритариев по процедуре squeeze-out

16:23 20.10.2020
"Метинвест Диджитал" стал IТ-партнером ПУМБа по внедрению облачных продуктов Microsoft

"Метинвест Диджитал" стал IТ-партнером ПУМБа по внедрению облачных продуктов Microsoft

18:39 19.10.2020
Запорожские предприятия "Метинвеста" приняли участие во всеукраинской акции "Миллион деревьев за 24 часа"

Запорожские предприятия "Метинвеста" приняли участие во всеукраинской акции "Миллион деревьев за 24 часа"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Несколько пунктов антикоррупционной реформы вызывают опасения у МВФ - Минфин

Кабмин Украины предлагает Раде запустить накопительную профессиональную пенсионную систему

Экс-глава Минфина Уманский призывает к публичному секвестру госбюджета-2020 примерно на 100 млрд грн

Количество домохозяйств-должников за потребленный газ в октябре увеличилось до 60% – АПЭ.

Украине для пересмотра программы с МВФ необходимо прийти к полному согласию в действиях – глава Фонда после разговора с Зеленским

ПОСЛЕДНЕЕ

Несколько пунктов антикоррупционной реформы вызывают опасения у МВФ - Минфин

Kernel упростил участия в Open Agribusiness: продажа 10% доли агропредприятий стала добровольной

Кабмин Украины предлагает Раде запустить накопительную профессиональную пенсионную систему

Новое предложение офисов в Киеве за 9 мес. возросло на 30% – Cushman&Wakefield

Экс-глава Минфина Уманский призывает к публичному секвестру госбюджета-2020 примерно на 100 млрд грн

Кубраков рассказал, как за год удалось отремонтировать около 4 000 км дорог

Киевский метрополитен объявил тендер на проектирование второго выхода с "Вокзальной"

Количество домохозяйств-должников за потребленный газ в октябре увеличилось до 60% – АПЭ.

Украине для пересмотра программы с МВФ необходимо прийти к полному согласию в действиях – глава Фонда после разговора с Зеленским

МХП завершил III кв.-2020 с чистым убытком в $47 млн из-за негативных курсовых разниц

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА