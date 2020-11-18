"Метинвест" с аффилированными компаниями стал собственником 100% акций "Запорожогнеупора" в результате процедуры squeeze-out

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", вместе с аффилированными структурами стал собственником 100% акций ЧАО "Запорожогнеупор", крупнейшего в Украине предприятия по производству огнеупорных изделий, в результате процедуры squeeze-out.

"Действительно, группа "Метинвест", совместно с "Запорожсталью" и другой компанией стали собственником 100% акций", - подтвердили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе группы.

Как сообщалось, кипрская Barlenco Ltd., аффилированная с группой "Метинвест", в августе текущего года направила миноритариям ЧАО "Запорожогнеупор" безотзывные предложения о принудительном выкупе акций (squeeze-out) по цене 20 грн за каждую при их номинальной стоимости 13 грн.

При этом, по данным "Запорожогнеупора" на 17 ноября 2020 года, доля Barlenco Ltd. возросла с 0,413379% до 5,404338%.

Ранее сообщалось, что Metinvest нарастил свою долю в ЧАО "Запорожогнеупор" до 50,79%.

Barlenco Ltd 6 июля 2020 года в соответствии с законом "Об акционерных обществах" заявила о намерении воспользоваться правом на принудительный выкуп акций (squeeze-out) у миноритариев ЧАО "Запорожогнеупор". При этом "Запорожогнеупор" 6 июля получил уведомление от акционеров о достижении доминирующего контрольного пакета акций ЧАО, которое произошло 3 июля 2020г.

"Между компанией Metinvest B.V., ПАО "Запорожский металлургический комбинат " Запорожсталь" и компанией Barlenco Ltd. заключен договор, согласно которому Barlenco Ltd. выступает субъектом реализации прав, предусмотренных ст. 65 закона "Об акционерных обществах" для заявления требования (о выкупе акций миноритариев – ИФ)", - констатировалось тогда в сообщении.

Согласно документу, Metinvest B.V. (Нидерланды) до достижения доминирующего контрольного пакета акций общества принадлежало 2 млн 650,697 тыс. шт. акций, что составляло 45,385539% от общего количества акций (уставного капитала) "Запорожогнеупора", меткомбинату "Запорожсталь" – 2 млн 874,068 тыс. шт. акций (49,210123% УК) и кипрская компания Barlenco Ltd. не владела акциями предприятия.

После обретения статуса владельца доминирующего пакета акций доли Metinvest B.V. и "Запорожстали" сохранились такими же (2 млн 650,697 тыс. шт. акций, или 45,385539%, и 2 млн 874,068 тыс. шт. акций, или 49,210123% соответственно). При этом Barlenco Ltd. стала владельцем 24,143 тыс. шт. акций, что составляет 0,413379% УК.

И уточнялось, что тогда в совокупности группе "Метинвест" прямо и опосредовано принадлежало 95,009040% акций ЧАО "Запорожогнеупор".

Также отмечалось, что самая высокая цена акции, по которой заявитель требования, его аффилированные лица или третьи лица, действующие совместно с ним, покупали акции ЧАО в течение 12 месяцев, предшествующих дате приобретения доминирующего контрольного пакета акций – 20 грн за одну простую именную акцию ЧАО "Запорожогнеупор".

В группе "Метинвест" тогда агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили планы о выкупе акций у миноритариев.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний. Его основные акционеры – группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

"Запорожогнеупор" - крупнейшее в Украине предприятие по производству огнеупорных изделий и материалов высокого качества. Производит шамотные, муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые, периклазовые, периклазохромитовые изделия, карбидокремниевые электронагреватели и неформованные огнеупорные материалы. Продукция предприятия широко используется в Украине, а также в странах СНГ, Европы, Азии и Африки.