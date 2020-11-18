Экономика

13:19 18.11.2020

Новое предложение офисов в Киеве за 9 мес. возросло на 30% – Cushman&Wakefield

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Новое предложение офисов в Киеве за 9 мес. возросло на 30% – Cushman&Wakefield

Объем нового предложения на рынке офисной недвижимости в Киеве в январе-сентябре 2020 года увеличился на 30%% по сравнению с показателями за аналогичный период 2019 года и составил 78,8 тыс. кв. м, сообщается в отчете консалтинговой компании Cushman&Wakefield в среду.

"Объем нового предложения на рынке офисной недвижимости в Киеве составил примерно 43,2 тыс. кв. м в третьем квартале 2020 года, а по результатам первых девяти месяцев 2020 года – примерно 78,8 тыс. кв. м, что превышает на 30% и 50% показатели аналогичного периода 2019 и 2018 годов соответственно. В третьем квартале 2020 года в эксплуатацию были введены бизнес-центры Forum Infinity (8,1 тыс. кв. м) и Forum Park Tower (8,2 тыс. кв. м), сооруженные путем реконструкции, а также Hillfort Business Mansion (8,5 тыс. кв. м) и Avenue 53 (18,3 тыс. кв. м)", – указано в отчете.

Кроме того, был открыт БЦ Sigma площадью 18,7 тыс. кв. м, введенный в эксплуатацию еще в 2014 году. Также в четвертом квартале ожидается открытие новой очереди инновационного парка Unit.City.

По данным Cushman&Wakefield, спрос на аренду офисов остается низким: объем валового поглощения в третьем квартале составил 32,5 тыс. кв. м, что соответствует показателю предыдущего квартала. При этом показатель за девять месяцев снизился на 70-75% по сравнению с прошлым годом. Чистое поглощение составило 3,5 тыс. кв. м.

Среди ключевых сделок в третьем квартале компания отмечает аренду дополнительной локации на 8,55 тыс. кв. м в БЦ Hillfort Business Mansion (арендатор не раскрывается), новый договор EvoPlay на 4,5 тыс. кв. м в БЦ на ул.Лейпцигской, 15, а также переезд FragLab в помещение площадью 3,6 тыс. кв. м в БЦ "Венецианский".

Вакантность на рынке офисов в Киеве в конце третьего квартала увеличилась до 10,4%, что на 1,4 п.п. больше, чем во втором квартале, и на 3,9 п.п. больше показателя на конец 2019 года. При этом к концу года показатель может снизиться, считают в Cushman&Wakefield.

В то же время арендные ставки в третьем квартале 2020 года оставались на уровне второго квартала и составили $27кв. м/месяц (без НДС и коммунальных платежей) на помещения класса "А". Эксперты Cushman&Wakefield считают вероятным дальнейшее снижение арендных ставок на помещения всех классов, при этом показатели во многом зависят от конкурентоспособности и вакантности каждого отдельного объекта.

"В третьем квартале 2020 года мы наблюдали некоторое оживление деловой активности, в частности, в торговом сегменте, и улучшение динамики промышленного производства на фоне роста спроса на внутреннем и мировых рынках. Однако постоянный рост новых ежедневных случаев заболевания СOVID-19 в Украине означает, что существует риск снижения деловой активности, а это значит, что вызовы для рынка офисной недвижимости в Киеве будут стоять остро, по крайней мере, в краткосрочном периоде", – цитируется в отчете руководитель департамента аналитики и консалтинга по вопросам девелопмента компании Cushman&Wakefield Марта Косюк.

Теги: #киев #офис #недвижимость
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