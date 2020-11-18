Кубраков рассказал, как за год удалось отремонтировать около 4 000 км дорог

За последний год в Украине существенно увеличилось количество отстроенных и отремонтированных дорог. При этом впервые была введена независимая проверка качества работ, а количество участников одного тендера выросло до 3,4. Об этом рассказал глава Укравтодора Александр Кубраков, отчитываясь об итогах работы государственного агентства.

«Я персонально отвечаю за каждую потраченную гривну в этом году. Любые спекуляции закончатся спекуляциями, а построенные дороги останутся на десятилетия. Результаты нашей работы очень заметны в этом году, их не удастся спрятать, и сказать, что это было построено в прошлые годы - это все построено/достроено в 2020 году. Больше, чем в любой другой год за весь период независимости», - заявил он.

Эти слова подтверждают цифры: если в 2019 году Укравтодор восстановил только 947 км дорог, то за неполный 2020 год уже отремонтировано 3 900 км из 4 200 км запланированных, а в следующем году агентство намерено построить и отремонтировать 6 800 км.

Теперь одну дорогу ремонтируют сразу в нескольких областях, а какие именно дороги возобновлять - решает не политическая целесообразность, а Методология приоритезации ремонтов.

Кроме того, в этом году Укаравтодор активно восстанавливает мосты. «Уже отремонтировано 78 мостов и путепроводов, всего в 2020 введем в эксплуатацию 100 искусственных сооружений. Уже ввели в эксплуатацию четыре моста-долгостроч - в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях. Восстановлены мосты в Донецкой области, разрушенные за годы войны на Востоке Украины», - сообщает Укравтодор.

Ключевым проектом стал Запорожский мост, движение по которому начнут открывать уже до конца года. По словам Кубракова, контракт предусматривает завершение работ за 4 года, но благодаря привлечению 500 специалистов и круглосуточному режиму строительства мосты сдадут в эксплуатацию уже через 2 года.

При этом качество строительства мостов, как и дорог, впервые контролирует независимый технадзор. Флагманские проекты - австрийский технадзор на Запорожском мосту и строительство бетонной дороги Н-31 в Полтавской области. Как заметил Кубраков, независимый технадзор работает на каждом третьем километре дорог.

Как показали результаты социологического исследования группы Рейтинг, 76% украинцев отмечают улучшение качества дорог и увеличение ремонтов за последний год.