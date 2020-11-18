Экономика

11:58 18.11.2020

Киевский метрополитен объявил тендер на проектирование второго выхода с "Вокзальной"

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Киевский метрополитен объявил тендер на проектирование второго выхода с "Вокзальной"

Киевский метрополитен разместил тендерное предложение на проектирование второго выхода станции "Вокзальная" и реконструкции существующей станции.

"Предложения от участников принимаются до 20 ноября. Аукцион назначен через три дня после завершения подачи заявок. Условиями договора предусмотрено, что работы по проектированию начнутся после определения финансирования на проведение строительства и реконструкции", - сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в среду.

В метрополитене напомнили, что станция "Вокзальная" - одна из первых пяти, которые заработали в первом пусковом комплексе 1960 года. Реконструкция ее инфраструктуры не проводилась с момента начала работы. В то же время давно востребовано и второй выход со станции для качественного обслуживания пассажиропотока.

Теги: #киев #метрополитен #тендер #недвижимость
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