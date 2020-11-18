Украине для пересмотра программы с МВФ необходимо прийти к полному согласию в действиях – глава Фонда после разговора с Зеленским

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева назвала конструктивным телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским вечером 17 ноября, однако отметила необходимость достичь полного взаимопонимания в шагах для дальнейшего сотрудничества по текущей программе stand-by.

"Конструктивный созвон с президентом Украины Зеленским о реализации программы МВФ, независимости центрального банка и усилиях по борьбе с коррупцией. Пересмотру программы должно предшествовать полное взаимопонимание в шагах", – написала она в Твиттере.

В свою очередь, офис президента Украины по итогам разговора сообщил, что стороны "тесно работают, чтобы как можно скорее принять миссию" Фонда, которая бы провела первый пересмотр программы и могла бы рекомендовать выделение второго ее транша. По словам Зеленского, на сегодня все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены.

На минувшей неделе глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко по итогам визита в Вашингтон допустил приезд миссии МВФ в страну к концу 2020 года.

"Чтобы появились даты, нужно достичь прогресса по всем блокам вопросов. Если пути решения вопросов будут наработаны, и мы с обеих сторон начнем по ним двигаться, то я в этом вопросе являюсь оптимистом: у Украины есть все шансы получить миссию МВФ до конца этого года", - сказал он "Голосу Америки".

По словам Шевченко, в повестке дня переговоров с МВФ стоят три вопроса: решение Конституционного суда и антикоррупционная деятельность в Украине, проект госбюджета на 2021 год и работа самого НБУ. Глава центробанка отметил, что наибольшую обеспокоенность вызвало решение КС.

МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

К программе МВФ также привязано другое международное финансирование Украины. В частности, успешный первый пересмотр программы stand-by позволит получить уже одобренные $350 млн от Всемирного банка и EUR600 млн от ЕС.

По данным информированных источников агентства "Интерфакс-Украина", в настоящее время программа stand-by фактически поставлена "на паузу", а решение Конституционного суда о частичной отмене антикоррупционной реформы, появление проекта госбюджета-2021 с дефицитом 6% ВВП и законопроектов в Раде с налоговыми исключениями лишь добавляют вопросов.