Экономика

09:38 18.11.2020

МХП завершил III кв.-2020 с чистым убытком в $47 млн из-за негативных курсовых разниц

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МХП завершил III кв.-2020 с чистым убытком в $47 млн из-за негативных курсовых разниц

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) по итогам июля-сентября 2020 года получил чистый убыток в размере $47 млн против чистой прибыли $104 млн за аналогичный период 2019 года.

Согласно квартальной финансовой отчетности холдинга, обнародованной на Лондонской фондовой бирже в среду, его выручка в третьем квартале снизилась на 2% - до $547 млн, а EBITDA - на 3%, до $106 млн.

Валовая прибыль МХП увеличилась на 10% – до $103 млн, операционная прибыль - на 40%, до $56 млн.

МХП отмечает, что за указанный период экспортная выручка снизилась на 2,5% - до $309 млн, что составляет 56% общей выручки (третий квартал 2019 года - 57% общей выручки).

Показатель чистого убытка за третий квартал 2020 года агрохолдинг поясняет курсовыми убытками в $61 млн по сравнению с прибылью в $109 млн за аналогичный период 2019 года. Так, чистая прибыль до курсовой разницы в отчетном периоде 2020 года составила $82 млн, что на 11% ниже по сравнению с $92 млн за третий квартал 2019 года.

МХП - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль в первом полугодии 2020 года сократилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до $112 млн, а выручка снизилась на 17% - до $425 млн.

Теги: #мхп #убыток
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