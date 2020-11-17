Интересы китайских инвесторов "Мотор-Сичи" в споре с Украиной будут представлять WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird

Международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird будут представлять интересы китайских инвесторов ПАО "Мотор Сич", выступающих партнерами украинской группы DCH Александра Ярославского по развитию украинского авиастроения, в инвестиционном споре с целью взыскания с государства Украина ущерба, оцениваемого ими в $3,5 млрд, говорится в сообщении DCH во вторник.

Согласно ему, советником по вопросам украинского права в международном арбитраже будет выступать компания Arzinger.

DCH напомнила, что 4 сентября этого года китайские инвесторы направили Минюсту Украины уведомление об инвестиционном споре (Notice of Investment Dispute). Они утверждают, что украинская власть экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие их права, предусмотренных межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и Китаем от октября 1992 года.

Как сообщалось, дочерняя компания Skyrizon китайской Beijing Xinwei Technology Group и DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в конце октября подали обновленную совместную заявку в АМКУ на покупку "Мотор Сич", ставшую уже третьей с августа этого года.

По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному в том числе China Development Bank.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа 2019 года бывший на тот момент советником президента США по вопросам безопасности Джон Болтон. В конце прошлого года временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что США рассчитывают на новую сделку по привлечению на "Мотор Сич" американского или другого инвестора, чтобы предприятие не было продано китайскому покупателю. Согласно информации агентства "Интерфакс-Украина", этот вопрос также поднимался во время визита в Украину заместителя госсекретаря США Стивена Бигана в конце августа.

Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле.

"Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года по настоящее время неустановленные лица из числа нынешних и бывших должностных лиц и конечных бенефициарных владельцев "Мотор Сичи", действуя по предварительному сговору между собой с целью ослабления государства путем разрушения указанного предприятия (…), осуществили ряд сделок купли-продажи контрольного пакета акций общества в пользу иностранных компаний, которые намерены переместить активы и производственные мощности общества за пределы Украины, что приведет к его ликвидации и уничтожению", – сказано в определении суда от 7 сентября 2017 года об аресте 41,00087% акций, принятом по ходатайству СБУ.

Согласно ему, в АМКУ в начале июня 2017 года поступило заявление от собственника китайской компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. и "Мотор Сичи" о предоставлении разрешения на концентрацию, согласно которому этот гражданин Китая через подконтрольные структуры уже владеет указанными 41,00087%.

В судебном определении также говорилось, что продавцом выступал гражданин Украины, который владел напрямую 15,83% акций ПАО, а также 17,3113% его акций через Business House Helena и 15,7% через ООО "Гарант Инвест", ООО "Гарант Альфа", ЗАО "Торговый дом "Елена", СК "Мотор Гарант".

Согласно отчетности "Мотор Сичи", ранее его крупнейшим акционером-физлицом был почетный президент предприятия Вячеслав Богуслаев, на тот момент бывший народным депутатом. По данным системы раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), на конец второго квартала 2017 года единственным акционером с пакетом более 10% акций была панамская Business House Helena – 17,3113%.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 532,7 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 20,2% - до 7 млрд 679,5 млн грн.