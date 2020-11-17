Экономика

19:18 17.11.2020

"Укрэнерго" получило госгарантии для привлечения кредитов на выгодных условиях - Минэнерго

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"Укрэнерго" получило госгарантии для привлечения кредитов на выгодных условиях - Минэнерго

Верховная Рада приняла закон, которым НЭК "Укрэнерго" предоставлены государственные гарантии для привлечения кредитных средств государственных банков, ЕБРР и других международных финансовых организаций на льготных условиях, сообщает Министерство энергетики в Facebook.

Ведомство отмечает, что получение «Укрэнерго» государственных гарантий для привлечения кредитов не только поможет повысить уровень расчетов на рынке электроэнергии, но и обеспечить выполнение меморандума с инвесторами в «зеленую» энергетику.

"Привлечение кредитных средств - это один из нетарифных инструментов урегулирования ситуации на рынке электрической энергии, который позволяет избежать резкого роста тарифа на передачу электроэнергии.

Напомним, ранее благодаря усилиям Минэнерго был подписан меморандум с производителями и инвесторами в возобновляемые источники энергии и принят соответствующий закон, что позволило снизить «зеленый» тариф и способствовало значительному повышению уровня расчетов с производителями из ВИЭ", - отмечает Минэнерго.

По его данным, благодаря этому была стабилизирована ситуация на рынке электроэнергии.

На сегодня, как отмечает ведомство, расчеты за электроэнергию из альтернативных источников за август и сентябрь составляют 100%.

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Интерфакс-Украина
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