"Укрэнерго" предупреждает о возможном возникновении и наращивании дефицита генерирующей мощности в Украине с 2,5 ГВт в 2025г до 9 ГВт в 2031г

Если Украина не обеспечит выполнения мероприятий по поддержанию необходимого уровня базовой и полупиковой генерации, объединенная энергосистема Украины (ОЭУ) уже с 2025 года столкнется с дефицитом генерирующей мощности на уровне 2,5 ГВт с дальнейшим его увеличением до 9 ГВт в 2031-м.

Такой прогноз содержится в проекте отчета по оценке соответствия (достаточности) генерирующих мощностей на 2021-31 годы НЭК "Укрэнерго", публичное обсуждение которого состоится 19 ноября. Отчет рассчитывает перспективу развития украинской генерации на ближайшие 10 лет, пересматривается ежегодно и утверждается Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Одной из основных причин возможного возникновения дефицита, в частности, может оказаться отсутствие средств на экологическую реконструкцию ТЭС, что приведет к их ускоренному выводу из эксплуатации.

"В дальнейшей перспективе дополнительной проблемой станет необходимость компенсации выбывающих мощностей на АЭС, в период до 2040 года - снижение мощности действующих АЭС до 3 ГВт", ‒ говорится в отчете НЭК.

"Укрэнерго" в своих прогнозах исходит из возможного продления эксплуатационного ресурса украинских атомных энергоблоков на 20 лет – до 50-летнего срока их использования. Однако в современной мировой практике в ряде стран, в частности в США, Швеции, России, ресурс АЭС продлевают до 80 лет эксплуатации.

По состоянию на 1 октября 2020 года общая установленная генерирующая мощность ОЭС Украины (без учета аннексированного Крыма и неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей) составила 54,2 ГВт, 51,4% которой занимают ТЭС. В последние дни ноября ОЭС Украины работает на максимальной мощности в часы пик на уровне 20 ГВт.

"Как продемонстрировали результаты анализа состояния генерирующих мощностей в Украине и режимов их работы, ОЭС Украины можно охарактеризовать как такую, что имеет достаточные объемы генерирующих мощностей в сравнении с общей нагрузкой в энергосистеме. Однако эти мощности в подавляющем большинстве есть базовыми и не предназначены для частых и быстрых изменений режимов работы, а та часть из них, что может изменять свои режимы работы (в основном сосредоточена на ТЭС), отработала парковый ресурс. Именно поэтому ОЭС Украины характеризуется как негибкая", ‒ подчеркивается в отчете.

Согласно документу, ключевыми негативными факторами в развитии украинской энергосистемы являются: наращивание дефицита маневренных мощностей в условиях стремительно сооружения ВИЭ, потеря государством контроля над частью территории страны, отсутствие согласованных долгосрочных стратегий экономического развития, несоответствие ремонтных кампаний АЭС потребностям ОЭС Украины.

Базовый (целевой) сценарий развития энергосистемы, согласно отчету "Укрэнерго", предусматривает:

‒ обеспечение до 2031 года постоянно доступной рабочей мощности ТЭС на уровне не менее 12 ГВт за счет их реконструкции и реализации мероприятий по снижению вредных выбросов;

‒ сооружение в 2021 году не менее 2 МВт высокоманевренных мощностей, которые способны не менее четырех раз на протяжении суток обеспечивать пуск и остановку, с диапазоном регулирования не менее 80% установленной мощности и временем запуска не более 15 минут;

‒ привлечение ВИЭ к предоставлению услуг по регулированию и обеспечению резервов на разгрузку;

‒ введение в 2021 году в эксплуатацию 0,5 ГВт систем аккумулирования электроэнергии;

‒ введение дополнительно не менее 0,2 ГВт систем аккумулирования электроэнергии нормированного резерва поддержания частоты;

‒ поддержание установленной мощности АЭС на существующем уровне, с замещением выбывающих энергоблоков;

‒ обеспечение реализации планов по сооружению новых гидроагрегатов ГАЭС.

Источник: https://ua.energy/wp-content/uploads/2020/11/MAF-UA-2020-v1.pdf