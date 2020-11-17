Экономика

17:36 17.11.2020

Мининфраструктуры планирует обновить общественный транспорт еще в 18 городах Украины

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Министерство инфраструктуры Украины совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и местными властями продолжает подготовку второй фазы проекта обновления парков общественного транспорта в разных городах страны - "Городской общественный транспорт Украины II" стоимостью EUR200 млн, сообщила пресс-служба ведомства во вторник

"Благодаря нашему первому совместному проекту с ЕИБ "Городской общественный транспорт Украины I" в разных городах по всей стране сейчас обновляются троллейбусные, трамвайные и автобусные парки, заменяется устаревший общественный транспорт на новый, более удобный, экологический и современный. Мы, в свою очередь, инициировали продолжение этого важного для наших городов проекта. И я благодарен, что европейская сторона поддержала нас в этом", - цитирует пресс-служба главу Мининфраструктуры Владислава Криклия.

Согласно пресс-релизу, предварительно определены 18 городов-участников второй фазы проекта: Северодонецк, Винница, Ужгород, Черкассы, Кременчуг, Белая Церковь, Мелитополь, Каменское, Хмельницкий, Тернополь, Кривой Рог, Днепр, Луцк, Запорожье, Львов, Полтава, Одесса и Черновцы. Окончательный перечень будет сформирован после ратификации соответствующего финансового соглашения между Украиной и ЕИБ

Министр отметил, что на этот раз проект "Городской общественный транспорт II" будет включать только подпроекты по развитию экологического общественного транспорта: закупки трамваев, троллейбусов, подвижного состава метрополитена и электробусов.

"Для Министерства инфраструктуры очень важным является переход на экологический транспорт. Это предусмотрено действующей Национальной транспортной стратегией Украины до 2030 года и стратегией развития автомобильной промышленности, над которой мы сейчас также активно работаем. Использование электрического общественного транспорта не только позволит существенно снизить уровень выбросов в городах, а и максимально приблизит нас к европейским стандартам", - пояснил он.

По словам Криклия, финансовое соглашение с ЕИБ по внедрению проекта "Городской общественный транспорт Украины II" на сумму EUR200 млн планируется подписать уже в декабре.

Ориентировочная общая стоимость проекта обновления общественного транспорта страны составляет более EUR400 млн, на которые планируется приобрести более 280 единиц троллейбусов, 65 электробусов с зарядными станциями и без, 24 трамвая и около 10 трамвайных вагонов. Кроме того, в рамках проекта предполагается строительство и модернизация трамвайных и троллейбусных линий, капремонт трамвайных вагонов и другие работы.

Как сообщалось, финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ (проект "Городской общественный транспорт Украина") от 11 ноября 2016 года было ратифицировано законом Украины 12 апреля 2017 года. Срок реализации проекта – 14 мая 2023 года.

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