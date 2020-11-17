Экономика

17:24 17.11.2020

"Нова Пошта" дополнительно ищет 2,5 тыс. сотрудников по всей стране

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"Нова Пошта" дополнительно ищет 2,5 тыс. сотрудников по всей стране

Группа компаний "Нова Пошта" дополнительно на постоянную основу набирает 2,5 тыс. сотрудников на должности водителей и курьеров, сортировщиков посылок на терминалах и операторов отделений по всей стране.

"В предпраздничный период "Нова Пошта" доставляет множество подарков, которые миллионы украинцев присылают своим родным и близким. Поэтому крайне важно отсортировать, доставить и выдать их вовремя. Именно для этого мы усиливаем свою команду фронтлайна и дополнительно набираем 2,5 тыс. курьеров, операторов отделений, водителей и приемщиков терминалов", - цитирует пресс-служба СЕО "Новой Пошты" Александра Бульбу.

Компания отметила, что в период "высокого сезона", с сентября до Нового года, количество отправлений растет. По ее прогнозам, только в "черную пятницу" объемы доставки увеличатся на 30%.

"Нова Пошта" сообщает, что большинство новых вакансий открыто в городах-миллионниках, но кадры также необходимы в областных и районных центрах по всей Украине. После высокого сезона новые сотрудники могут остаться работать на постоянной основе.

Компания предлагает: полные социальные гарантии согласно КЗоТ (официальный доход, оплачиваемые отпуска и больничные), медицинское страхование с первого дня работы, мобильную связь, средства индивидуальной защиты (маска, медицинские перчатки, антисептик), возможность карьерного роста.

Перечень вакансий обнародован на сайте компании.

Теги: #нова_пошта
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