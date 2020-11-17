Лищина анонсировал строительство завода по производству стекловаты в Житомирской области

Предприниматель Сергей Лищина намерен построить завод по производству стекловаты в Житомирской области мощностью 18 тысяч тонн в год, єто покроет порядка 70% потребности украинского рынка, завил он в интервью изданию «Цензор». «Основная причина – замена импорта, который, в основном, поступает из России и Беларуси, а также усиление наших позиций на рынке теплоизоляции Украины за счет введения второго продукта в ассортиментный ряд», – сказал он.

После того, как завод начнет работать, ситуация на рынке в сегменте стекловаты кардинально изменится, говорит Сергей Лищина: «Мы постараемся занять основную часть местного рынка теплоизоляции, увеличим свою долю и будем стремиться стать абсолютным лидером».

По словам бизнесмена, предприятие создаст 150 новых рабочих мест в Житомирской области.

Кроме того, в интервью изданию «Цензор» Сергей Лищина анонсировал замену действующей первой линии завода Izovat, которая работает 10 лет. С ее вводом завод увеличит мощности с 80 тысяч тонн до 120 тысяч тонн и получит резерв мощности на случай роста спроса. «Сейчас мы работаем на 100% мощности и чувствуем нехватку по производственной мощности, особенно, в периоды сезонного повышения спроса», – пояснил предприниматель.

Сергей Лищина является совладельцем завода Izovat, компании «Украинские лесопильни», киевского завода «Фанплит», Костопольского и Львовского фанерных заводов.