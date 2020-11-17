Экономика

15:16 17.11.2020

Рада отказалась отсрочить обязательное применение РРО

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Рада отказалась отсрочить обязательное применение РРО

Верховная Рада отказалась отсрочить обязательное применение регистраторов расчетных операций (РРО) для нерисковых групп товаров с 2021 года на 2022-й, как это предлагает законопроект №4313-д.

Как передает корреспондент агентства агентства "Интерфакс-Украина", законопроект в первом чтении поддержали 17 народных депутатов при необходимых 226 голосах, против -228.

Законопроект №4313-д предлагает оставить введение обязательного введения РРО с 2021 года для интернет-магазинов, аптек, торговли ювелирными изделиями, секонд-хендов, ресторанов и кафе, турагентств и туроператоров, отелей и учреждений временного размещения, для торговли текстилем (кроме торговли за наличные на рынках), продажи деталей к автотранспортным средствам. Авторы законопроекта поясняли, что это рисковые группы товаров.

Как сообщалось, три фракции - "Евросолидарность", "За майбутнє" и "Батькивщина" - зарегистрировали в парламенте проект постановления об увольнении Даниила Гетманцева с должности главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Народные депутаты мотивировали это тем, что Верховная Рада во вторник может не поддержать отсрочку обязательного применения кассовых аппаратов.

 

Теги: #верховная_рада #рро
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