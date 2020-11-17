Экономика

13:48 17.11.2020

"Метинвест" выплатила очередной купон по еврооблигациям-2029 на $19,4 млн

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"Метинвест" выплатила очередной купон по еврооблигациям-2029 на $19,4 млн

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", осуществила очередную купонную выплату в размере $19,4 млн по недавно выпущенным еврооблигациям (евробондам) с погашением в 2029 году.

"Заплатили купон, все по графику в соответствии с контрактными обязательствами группы", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Метинвеста" во вторник.

Предыдущая купонная выплата осуществлена в мае текущего года.

Срок нынешней купонной выплаты по еврооблигациям-2029 - 17 ноября 2020 года.

"Метинвест" выпустил облигации-2029 17 октября 2019 года в рамках успешного дебютного размещения группой облигаций в двух валютах и завершения сделки по продлению сроков погашения еврооблигаций, находящихся в обращении. В частности, были размещены 10-летние евробонды на $500 млн под 7,95% годовых и пятилетние евробонды на EUR300 млн под 5,75% годовых.

Облигации-2029 были добавлены в высокодоходные индексы CEMBI после их регулярного пересчета 29 ноября 2019 года: CEMBI Broad и CEMBI Broad Diversified.

"Метинвест" является вертикально интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

Теги: #еврооблигации #метинвест
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